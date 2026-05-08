आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज़ लाइव, 8 मई 2026 LIVE: तमिलनाडु के निवर्तमान मुख्यमंत्री और डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन के कई सहयोगी दल अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (टीवीके) के साथ राज्य में सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं। इनमें थोल थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली वीसीके, सीपीआई (एम) और सीपीआई शामिल हैं। इन पार्टियों ने दो-दो सीटें जीती हैं। टीवीके राज्य में 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अकेले दम पर तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 10 सीटें कम हैं। दूसरी ओर, आईयूएमएल अध्यक्ष केएम कादर मोहिदीन, जिनकी पार्टी ने भी दो सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा कि वे एमके स्टालिन के फैसले को स्वीकार करेंगे।

शपथ ग्रहण समारोह में देरी: तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने विजय के शपथ ग्रहण में देरी करने का फैसला किया है। यह कहते हुए कि सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत स्थापित नहीं हुआ है। परंपरा के अनुसार, सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने का दावा करती है और सदन में अपना बहुमत साबित करती है। हालांकि, राज्यपाल अर्लेकर ने विजय से कम से कम 118 विधायकों के समर्थन का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा है।

LIVE: कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री? कल सुबह 11 बजे शपथ कार्यक्रम

कांग्रेस ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन से नाता तोड़ा: विधानसभा में पांच विधायकों वाली कांग्रेस ने सरकार बनाने में मदद के लिए टीवीके के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। इससे गठबंधन में निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या 113 हो गई है। डीएमके के साथ दशकों पुराने गठबंधन को तोड़ने के कांग्रेस के इस कदम से इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ गई है। द्रविड़ पार्टी, जिसके साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया था, उसने कई प्रस्ताव पारित किए, जिनमें से एक में कांग्रेस पर अपने सहयोगी को छोड़ने का आरोप लगाया गया था। डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अनादुरई ने कहा कि पार्टी ने तमिलनाडु की जनता को धोखा दिया है।

Live Updates

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु में नई सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार

Tamil Nadu Government Formation Live Updates: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यसमिति की बैठक जारी तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की कार्यसमिति की बैठक चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में जारी है। https://twitter.com/AHindinews/status/2052624489834566046 Tamil Nadu Government Formation Live Updates: ‘विजय को सीएम बनने का मौका नहीं दिया तो भविष्य में…’ TVK कार्यकर्ताओं का लोक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय की TVK के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार बनाने का न्यौता नहीं दिया है। राज्यपाल ने उनसे बहुमत का आंकड़ा (118 विधायक) लाकर देने को कहा है। बहुमत ना साबित कर पाने के चलते विजय राज्य में सरकार नहीं बना पा रहे हैं। राज्यपाल का विरोध करते हुए शुक्रवार को टीवीके समर्थकों ने चेन्नई में लोक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच टीवीके महासचिव एन. आनंद चेन्नई के नीलांकरई स्थित विजय के आवास पहुंचे। https://www.jansatta.com/national/if-tvk-vijay-not-invited-to-be-cm-form-government-bigger-agitation-warning-tvk-cadres-protest-outside-lok-bhavan/4524939/ Tamil Nadu Government Formation Live Updates: जनता की भावना है कि AIADMK को सत्ता में वापस आना चाहिए- AIADMK सांसद एम थंबीदुरई AIADMK सांसद एम थंबीदुरई ने कहा, "...जनता की भावना है कि AIADMK को सत्ता में वापस आना चाहिए...भगवान की दया से उचित समय में ऐसा हो सकता है।" Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु के राज्यपाल और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का पूरे राज्य में विरोध-प्रदर्शन तमिलनाडु राज्य कांग्रेस ने आज भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद TVK प्रमुख विजय को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। कांग्रेस ने TVK को भी समर्थन दिया है। यह वीडियो चेन्नई लोक भवन के बाहर का है। https://twitter.com/AHindinews/status/2052586335299608712