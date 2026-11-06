उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा राहत राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों को अब चार लाख की जगह आठ लाख मुआवजा मिलेगा। वहीं, फसल नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि में भी 25 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से 10 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यह राहत 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच हुए नुकसान पर लागू होगी।
सुप्रीम कोर्ट तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई करेगा: सुप्रीम कोर्ट तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की 2013 के बलात्कार मामले में उनकी दोषसिद्धि और 10 साल की जेल की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। सितंबर में, अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 6 अगस्त के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर गोवा सरकार को नोटिस जारी किया, जिसने उन्हें दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तेजपाल ने तब आत्मसमर्पण किया था जब उच्चतम न्यायालय ने उन्हें ऐसा करने से छूट देने से इनकार कर दिया था और उनसे अपील पर विचार करने से पहले अपने आत्मसमर्पण का सबूत जमा करने को कहा था।
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सच तो यह है कि INDIA अलायंस कभी था ही नहीं- सामिक भट्टाचार्य
पश्चिम बंगाल BJP के स्टेट प्रेसिडेंट समिक भट्टाचार्य कहते हैं, "सच तो यह है कि INDIA अलायंस कभी था ही नहीं। वे चुनाव से पहले एक भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। ममता बनर्जी वहां गईं, राहुल गांधी को चैलेंज किया, और उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज़ किया और जाने से पहले। तृणमूल कांग्रेस ने अलायंस के बारे में ठीक वही किया जो वह करना चाहती थी। अब, वे SIR की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली या हरियाणा चुनाव से पहले यह SIR कहां था?... कांग्रेस एक 'पैरासाइट' पार्टी बन गई है; इसके दिन खत्म हो गए हैं... कांग्रेस खत्म हो गई है; यह भविष्य के किसी भी चुनाव में कोई निशान नहीं छोड़ेगी। पार्लियामेंट के अंदर, यह किसी की आंखों में आंखें डालकर देखने की हालत में नहीं है। और वे बाहर 'कॉकरोच' वगैरह से खेलते हैं।"
उमर अब्दुल्ला से मिलने पहुंचें कुछ विधायक
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां कुछ MLA, जो हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार से नाखुश बताए जा रहे हैं, उनसे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे।
चलो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाते हैं और बहस करते हैं- बीजेपी सांसद
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राहुल गांधी को चुनौती पर, BJP MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा, "चलो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाते हैं और बहस करते हैं। इसके बजाय, वह (राहुल गांधी) भाग जाते हैं। वह सड़कों पर बहस करना चाहते हैं। हमारी पार्टी ऐसी किसी भी बहस के लिए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के लिए तैयार है, खासकर SIR पर। लेकिन मुझे लगता है कि वह अमेरिका जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वह न्यूयॉर्क, शिकागो या कहीं और जा रहे हैं। हम बहस के लिए तैयार हैं।"
चुनाव आयोग निष्पक्ष है- शिवसेना नेता आनंद दुबे
शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा, "चुनाव आयोग निष्पक्ष है और राजनीतिक पार्टियों को बेवजह आरोप लगाने से बचना चाहिए। अगर कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक को कोई चिंता है, तो वे कोर्ट जा सकते हैं।"
शाहदरा जिले में शांति मोहल्ले की गली नंबर छह में लगी आग
शाहदरा जिले के कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में शांति मोहल्ला, गली नंबर 6 में आग लग गई। आगे की जानकारी का इंतज़ार है।
पूरा टिपरा राज्य 'विकसित भारत 2047' की ओर जाने वाला एक रास्ता है- निशिकांत दुबे
टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा को जवाब देते हुए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, "आपके पूर्वजों ने भारत के लिए बलिदान दिया है, और उन्हीं की वजह से आज त्रिपुरा भारत का हिस्सा है। पूरा टिपरा राज्य 'विकसित भारत 2047' की ओर जाने वाला एक रास्ता है। 1947 में, पाकिस्तान ने न केवल कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा किया था, बल्कि उसने जबरन टिपरा के एक हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। अब समय आ गया है कि इतिहास को सही किया जाए।"