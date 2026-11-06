उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा राहत राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों को अब चार लाख की जगह आठ लाख मुआवजा मिलेगा। वहीं, फसल नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि में भी 25 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से 10 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यह राहत 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच हुए नुकसान पर लागू होगी।

सुप्रीम कोर्ट तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई करेगा: सुप्रीम कोर्ट तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की 2013 के बलात्कार मामले में उनकी दोषसिद्धि और 10 साल की जेल की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। सितंबर में, अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 6 अगस्त के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर गोवा सरकार को नोटिस जारी किया, जिसने उन्हें दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तेजपाल ने तब आत्मसमर्पण किया था जब उच्चतम न्यायालय ने उन्हें ऐसा करने से छूट देने से इनकार कर दिया था और उनसे अपील पर विचार करने से पहले अपने आत्मसमर्पण का सबूत जमा करने को कहा था।

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