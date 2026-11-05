Aaj ki Taaja Khabar 05 November, Breaking Hindi News: दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में हवा लगातार खराब बनी हुई है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं, अयोध्या में आज से पांच दिनों तक दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए सरयू के घाटों पर लाखों दीये जलाने की तैयारी है। रामायण पर आधारित झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में भाजपा की पदयात्रा में शामिल होंगे। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ नाम से होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत जनसभा से होगी, जिसके बाद पदयात्रा निकाली जाएगी। सुरक्षा के लिए दो हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के करनाल में भाजपा की पदयात्रा करेंगे। इसके बाद वह अंबाला में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े शहीद स्मारक का उद्घाटन करेंगे। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नए और छूटे हुए लोगों के नाम जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके लिए चुनाव आयोग जल्द ही विशेष अभियान शुरू करने वाला है।
देश के बाहर भी कई अहम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान युद्ध को लेकर बयान चर्चा में है। वहीं, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की संभावनाओं को लेकर भी कूटनीतिक स्तर पर हलचल तेज है।
भारत के पहले शहरी परिवहन रोपवे 'काशी रोपवे' का उत्तर प्रदेश के वाराणसी में करीब 96% काम पूरा हो चुका है। 807 करोड़ रुपये की इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को रखी थी। यह कैंट रेलवे स्टेशन को गोदौलिया से जोड़कर शहर में आवागमन आसान बनाएगा।
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#watch | Varanasi, Uttar Pradesh: Visuals of India's first urban transport ropeway in Varanasi. Nearly 96% of the work on the Kashi Ropeway project, being built from Cantt Railway Station to Godaulia, has been completed. PM Narendra Modi laid the foundation stone for this project, costing approximately ₹807 crore on March 24, 2023. Its purpose is to ease travel in the city's congested areas and connect the Cantt Railway Station with the Godaulia area.— ANI (@ANI) November 5, 2026
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का लगाया आरोप
जयपुर में बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी की पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती पर उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, बहस वहीं होनी चाहिए।
डॉ. एस. जयशंकर ने गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली से मुलाकात की
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी की 2024 की गुयाना यात्रा के बाद द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन बढ़ाई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और UPI जैसी भुगतान प्रणाली पर भी समझौते हुए।
प्रदूषण बढ़ने से सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ रही है
AIIMS दिल्ली के डॉ. सौरभ मित्तल के मुताबिक, प्रदूषण बढ़ने से सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। पहले स्वस्थ लोगों में भी खांसी, गले में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिख रहे हैं। उन्होंने चेताया कि अगले कुछ हफ्तों में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। प्रदूषण के लिए मौसम, वाहन, निर्माण कार्य और पराली जलाना जिम्मेदार हैं।