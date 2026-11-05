Aaj ki Taaja Khabar 05 November, Breaking Hindi News: दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में हवा लगातार खराब बनी हुई है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं, अयोध्या में आज से पांच दिनों तक दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए सरयू के घाटों पर लाखों दीये जलाने की तैयारी है। रामायण पर आधारित झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में भाजपा की पदयात्रा में शामिल होंगे। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ नाम से होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत जनसभा से होगी, जिसके बाद पदयात्रा निकाली जाएगी। सुरक्षा के लिए दो हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के करनाल में भाजपा की पदयात्रा करेंगे। इसके बाद वह अंबाला में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े शहीद स्मारक का उद्घाटन करेंगे। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नए और छूटे हुए लोगों के नाम जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके लिए चुनाव आयोग जल्द ही विशेष अभियान शुरू करने वाला है।

देश के बाहर भी कई अहम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान युद्ध को लेकर बयान चर्चा में है। वहीं, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की संभावनाओं को लेकर भी कूटनीतिक स्तर पर हलचल तेज है।

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