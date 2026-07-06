Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega LIVE Updates: दिल्ली एनसीआर को आज गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में मानसून से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले कई दिनों से मुंबई में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण जगह-जगह जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मुंबई में भारी बारिश के कारण आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

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