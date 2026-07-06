Go to Live Updates

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega LIVE Updates: दिल्ली एनसीआर को आज गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में मानसून से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले कई दिनों से मुंबई में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण जगह-जगह जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मुंबई में भारी बारिश के कारण आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

देश भर में मानसून से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ

Live Updates
08:47 (IST) 6 Jul 2026

गुजरात में मॉनसून सक्रिय

मौसम विभाग कहा कि गुजरात में मॉनसून सक्रिय है और इसके राज्य के कुछ और हिस्सों के साथ-साथ उत्तरी अरब सागर की ओर आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। रविवार को अमरेली ज़िले के राजुला में 228 मिमी बारिश हुई, इसके बाद धारी (174 मिमी) और खंभा (140 मिमी) में बारिश दर्ज की गई। इसके कारण अमरेली ज़िला प्रशासन को नागरिकों से जाफराबाद और राजुला में सड़क बंद होने की वजह से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने का अनुरोध करना पड़ा।

08:44 (IST) 6 Jul 2026

Aaj Ka Mausam LIVE: मुंबई और पुणे के बीच रेल सेवाएं निलंबित

भारी बारिश के कारण भोर घाट खंड में भूस्खलन होने के बाद मुंबई और पुणे के बीच रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इसके अलावा टनल 2 के निकास द्वार के पास भूस्खलन के बाद खोपोली-कुसगांव मिसिंग लिंक के पुणे से मुंबई जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है।

08:33 (IST) 6 Jul 2026

Aaj Ka Mausam LIVE: पुणे-मुंबई पर ट्रैफिक रुका

भारी बारिश के कारण आई बाढ़, जलभराव और भूस्खलन के चलते पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराने पुणे-मुंबई राजमार्ग दोनों पर सोमवार को यातायात निलंबित कर दिया गया, जिससे दोनों शहरों के बीच संपर्क बाधित हो गया।

08:13 (IST) 6 Jul 2026

बिहार में हो सकती बारिश

मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान बिहार में मानसूनी बारिश के धीरे-धीरे सक्रिय होने और रफ्तार पकड़ने का अनुमान है। शुरुआत में यानी 6 और 7 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में केवल छुटपुट बारिश होने की संभावना है, लेकिन 8 जुलाई से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आएगा।

08:12 (IST) 6 Jul 2026

यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी के उत्तर प्रदेश के मौसम बुलेटिन के अनुसार अगले 5 दिनों (6 जुलाई से 10 जुलाई 2026) के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिसमें शुरुआत में हल्की से मध्यम और बाद में भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 जुलाई तक छुटपुट से लेकर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि 9 और 10 जुलाई को मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से अधिकांश इलाकों में काफी व्यापक रूप से बारिश हो सकती है।

08:10 (IST) 6 Jul 2026

Aaj Ka Mausam LIVE: मुंबई में बारिश की वजह से स्कूल-कॉलेज बंद

मुंबई में मानसून से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले कई दिनों से मुंबई में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण जगह-जगह जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मुंबई में भारी बारिश के कारण आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

08:10 (IST) 6 Jul 2026

Aaj Ka Mausam LIVE: दिल्ली-एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली एनसीआर को आज गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।