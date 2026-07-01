Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega LIVE Updates: उत्तर भारत में मानसून अब तेजी से सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कई हिस्सों में भी बारिश शुरू हो गई है। बुधवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 1 से 6 जुलाई तक रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। इस दौरान गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 से 6 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान में भी 6 जुलाई तक कई जगह बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। वहीं, बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मानसून और मजबूत होगा। इसके चलते महाराष्ट्र में 2 और 3 जुलाई तथा दक्षिण गुजरात में 3 और 4 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है। मंगलवार को राज्य के करीब 60 जिलों में अच्छी बारिश हुई, जिससे कई जगह दिन का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सबसे ज्यादा 157 मिलीमीटर बारिश बरेली में दर्ज की गई, जबकि ललितपुर में 106 मिलीमीटर वर्षा हुई। लखीमपुर खीरी, अयोध्या, गोंडा और अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में मानसून पूरे प्रदेश में फैल जाएगा और जुलाई के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत अधिक बारिश हो सकती है। हालांकि जून महीने में पूरे प्रदेश में सामान्य से 54 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी, जिससे कई जिलों में सूखे जैसे हालात बनने लगे थे। मंगलवार को उरई 41 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जबकि बांदा में बारिश के बाद तापमान गिरकर 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।
कश्मीर घाटी में दिन का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा
कश्मीर घाटी में लू का दौर जारी है। कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि लंबे समय से बारिश भी नहीं हुई है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
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मुंबई में लगातार बारिश से ट्रैफिक जाम
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार बारिश के कारण सांताक्रूज ईस्ट के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है।