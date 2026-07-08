Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega LIVE Updates: दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने से बुधवार, 8 जुलाई की सुबह तक देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली-एनसीआर में रात और सुबह के समय कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिली। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने, रुक-रुक कर बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई और आसपास के कोंकण क्षेत्र में भी लगातार मानसूनी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। हालांकि पहले की तुलना में बारिश की तीव्रता कुछ कम रहने की उम्मीद है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश में भी आज से बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान है। पूर्वी और मध्य हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र के कोंकण, घाट क्षेत्रों और कुछ आंतरिक जिलों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लोगों को जलभराव, फिसलन, तेज हवाओं और स्थानीय स्तर पर यातायात बाधित होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
भारी बारिश के चलते गुरुग्राम में जलभराव और ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ अपनाने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा कि इससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, अनावश्यक ट्रैफिक का दबाव कम होगा और प्रशासन को यातायात प्रबंधन में मदद मिलेगी।
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मध्य प्रदेश खजुराहो में 43 मिमी बारिश रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून के असर से प्रदेशभर में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को खजुराहो में सबसे अधिक 43 मिमी वर्षा दर्ज की गई। धार में 39, राजगढ़ में 30 और भोपाल में 10 मिमी बारिश हुई। कई जिलों में 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं, जबकि शाम को छिंदवाड़ा, सिवनी और सीधी सहित कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई।
गुरुग्राम में कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह
गुरुग्राम पुलिस ने ट्वीट किया, "गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह। गुरुग्राम में हो रही और आगे होने वाली भारी बारिश को देखते हुए, शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की पूरी संभावना है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ट्रैफिक का अनावश्यक दबाव कम करने और सड़क प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए, गुरुग्राम पुलिस यह सावधानी वाली सलाह जारी कर रही है।"
यूपी में दो दिनों से लगातार बारिश का दौर
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में तेज बारिश होगी।