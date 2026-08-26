Aaj Ka Mausam: उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले दो से तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में 26 अगस्त को बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है और तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 27 अगस्त को भी हल्की बौछारें पड़ने के आसार हैं, जबकि 28 अगस्त से बारिश की तीव्रता कम होगी और पारा 35 से 37 डिग्री तक पहुंच सकता है।

हरियाणा का मौसम और एनसीआर पर असर

मौसम विभाग की ओर से हरियाणा के लिए कोई अलग से भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर बादल छाए रह सकते हैं और छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में मौसम का मिजाज दिल्ली जैसा ही बना रहेगा।

पूर्वी यूपी में भारी बारिश अनुमान

उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, कानपुर और उन्नाव जैसे जिलों में अचानक बाढ़ (Flash Flood) का खतरा जताया गया है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के झांसी, महोबा, जालौन और इटावा में भी अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तराखंड में पहाड़ों पर सतर्क रहने की सलाह

उत्तराखंड में 25 से 31 अगस्त के दौरान व्यापक बारिश का अनुमान है। 25 और 26 अगस्त को कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हिमाचल और राजस्थान में भी सक्रिय रहेगा मानसून

हिमाचल प्रदेश में इस पूरे सप्ताह छिटपुट से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं, पूर्वी राजस्थान में 25 और 26 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि 27 अगस्त को तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है।

जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस में हुए विरोध प्रदर्शनों में उम्मीद से कहीं अधिक भीड़ जुटने के बाद दिल्ली पुलिस प्रमुख ने खुफिया तंत्र में बदलाव के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने बल की खुफिया शाखा को सूचना जुटाने के प्रयासों का विस्तार करने और प्रत्येक नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले कम से कम 10 विशिष्ट खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए कहा है। पढ़िए पूरी खबर…