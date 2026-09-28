उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश से जन-जीवन प्रभावित हुआ है। पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्य में अब तक बारिश से 69 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रविवार को चारधाम यात्रा लगातार दूसरे दिन स्थगित रही जबकि बारिश से संबंधित अलग-अलग घटनाओं में एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई।

बात अगर राजधानी नई दिल्ली की करें, तो यहां मौसम आम दिनों के मुकाबले अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। IMD के मुताबिक, रिज क्षेत्र में शहर का सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है।

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