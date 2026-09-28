उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश से जन-जीवन प्रभावित हुआ है। पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्य में अब तक बारिश से 69 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रविवार को चारधाम यात्रा लगातार दूसरे दिन स्थगित रही जबकि बारिश से संबंधित अलग-अलग घटनाओं में एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई।
बात अगर राजधानी नई दिल्ली की करें, तो यहां मौसम आम दिनों के मुकाबले अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। IMD के मुताबिक, रिज क्षेत्र में शहर का सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है।
कल राजस्थान में कैसा मौसम रहेगा?
29 सितंबर से WD का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने की संभावना है। हालांकि, पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश होने तथा शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः सूखा रहने की उम्मीद है।
राजस्थान में कहां-कहां बारिश की संभावना?
WD के प्रभाव से आज 28 सितंबर को बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने व हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
राजस्थान में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश
एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में अनेक जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके प्रभाव से आज सोमवार को भी कई जगह बारिश हो सकती है।
दिल्ली एनसीआर में कल मौसम कैसा रहेगा?
IMD के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली एनसीआर का आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। सुबह के समय हवा की गति 15 किमी/घंटे तक रहेगी, जो दोपहर में बढ़कर 18 किमी/घंटे तक पहुंच सकती है।
पश्चिमी यूपी का मौसम कैसा रहेगा?
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से 30 सितंबर तक छिटपुट बारिश तथा 1 से 3 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
पूर्वी यूपी का मौसम कैसा रहेगा?
मौसम विभाग के अनुसार, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक केवल छिटपुट बारिश होने की संभावना है, जबकि 2 व 3 अक्टूबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क (Dry) रहने का अनुमान है।
Aaj Ka Mausam: दिल्ली एनसीआर में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा
दिल्ली एनसीआर में मौसम आम दिनों के मुकाबले ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है। शाम के समय दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है।