Delhi NCR Weather Today: राजधानी दिल्ली समेत गुरुग्राम-नोएडा और गाजियाबाद के इलाकों में मंगलवार दोपहर धूल भरी आंधी के अलावा हल्की बूंदा-बांदी हुई है। इसके चलते पूरे क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है और तापमान में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।

दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर IMD ने आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था, और यह मंगलवार के लिए भी था। इसके अलावा विभाग ने कुल 6 दिनों के लिए आंधी और बारिश का अनुमान जताया था।

कल कैसा रहेगा मौसम?

IMD के ताजा अनुमान के मुताबिक, अगले 2 से चार घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में गरज-चमक और धूल भरी आंधी के साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि, विभाग ने यह भी कहा है कि इस हफ्ते लोगों को गर्मी और उमस से कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है।

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को गरज के साथ ही आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, पहले तेज धूप भी हो सकती है। 25 जून को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी तेज धूप और गर्मी का अनुमान लगाया गया है।

शुक्रवार को बदल सकता है मौसम

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार 26 और 27 यानी शुक्रवार-शनिवार को मौसम अचानक बदल सकता है। इसके चलते आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इसके चलते हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तेज गरज के अलावा हल्की बारिश भी होने की संभावना भी जताई गई है।

मुंबई पहुंच गया मॉनसून

लगभग दो हफ्ते की देरी के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून आखिरकार मंगलवार को मुंबई पहुंच गया है। आम तौर पर यह 11 जून को मुंबई में दस्तक दे देता था लेकिन इस बार यह दो हफ्ते लेट है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि यह जल्द ही शहर के अन्य क्षेत्रों और पूरे राज्य में एक्टिव हो सकता है, जिससे भारी बारिश लोगों को भिगा सकता है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून आज मध्य अरब सागर के शेष हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों तेलंगाना और ओडिशा के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है।

जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले में स्थित माता खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के लिए खास है। मुस्लिम धर्म के लोग भी यहां आते हैं। 22 जून को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती यहां पहुंची थीं। हर साल ज्येष्ठ मास की अष्टमी (ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी) को यहां एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला कश्मीरी पंडितों के भाईचारे और सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। पढ़िए पूरी खबर…