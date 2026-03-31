Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: देशभर के मौसम में पिछले कुछ दिनों से तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तरी क्षेत्रों में जहां गर्म और शुष्क (सूखा) मौसम रहेगा वहीं दक्षिण और तटीय इलाकों में रुक-रुक कर बारिश, गरज-चमक और ज्यादा नमी देखने को मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है।

जानें देश के अलग-अलग शहरों में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर के जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य और ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने के साथ-साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन का तापमान 35-38°C के बीच और रात का तापमान 18-22°C तक रह सकता है।

दिल्ली के उत्तर, उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, मध्य और दक्षिण-पश्चिम इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। दिन के बाद के हिस्से में 40 किमी/घंटा तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

वहीं फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में भी आंशिक से सामान्य बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बारिश, गरज-चमक और 20–30 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश की संभावना कम है लेकिन दोपहर के बाद बादल बनने और हल्के तूफान जैसे हालात बन सकते हैं।

चेन्नई और तमिलनाडु के तटीय इलाके

चेन्नई और आसपास के तटीय जिलों जैसे कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, त्रिवल्लूर, पुड्डुचेरी और कराईकल में थोड़ी बारिश होने की उम्मीद है। पूरे हफ्ते अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तूफान और तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

बारिश के साथ थोड़ा आंधी-तूफान आ सकता है यानी अलग-अलग जगह मौसम का रुख अलग-अलग हो सकता है। कहीं-कहीं थोड़े समय के लिए तेज हवाएं और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल कोई बड़ा या गंभीर अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

राजस्थान का मौसम

पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बीते चौबीस घंटे में राजस्थान में कई जगह आंधी चली और बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर ने यह जानकारी दी। मौसम केंद्र के अनुसार, मंगलवार सुबह तक बीते चौबीस घंटे में राज्य के कुछ भागों में आंधी-बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश कोटा के लाडपुरा में 34 मिलीमीटर तथा नागौर के मूंडवा में 24 मिलीमीटर हुई। इसके अनुसार, आज मंगलवार को गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले, शेखावाटी क्षेत्र तथा जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं एक अप्रैल को उदयपुर, कोटा संभाग में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है जबकि शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दो अप्रैल को रात्रि के समय जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी जिलों और आसपास के क्षेत्र में आंधी तथा बारिश की गतिविधियां होगी। अप्रैल के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ राज्य के ऊपर सक्रिय रहेगा। अगला मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 3-4 अप्रैल को राज्य के कुछ भागों में सक्रिय होगा।

हैदराबाद, तेलंगाना

हैदराबाद और आसपास के जिलों में मौसम ज्यादातर अस्थिर बना रहेगा। आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, महबूबनगर, नागरकुरनूल और वनपर्थी जैसे इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

दोपहर और शाम के समय 30–40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और आंधी-तूफान के आसार हैं। हालांकि, बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन छिटपुट बारिश और तूफान आ सकता है। कहीं-कहीं पानी भरने से थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। इस क्षेत्र में लगातार बारिश नहीं बल्कि बीच-बीच में कम समय के लिए तेज बौछारें देखने को मिलेंगी।

मुंबई

मुंबई और आसपास के इलाकों- ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मौसम में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। आसमान में आमतौर पर साफ बादल दिखेंगे जबकि कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन व्यापक बारिश की संभावना नहीं है।

दिन का तापमान 30-35°C के बीच रहेगा। वहीं ज्यादा नमी के कारण गर्मी ज्यादा महसूस होगी। दक्षिण कोंकण और गोवा के तटीय इलाकों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। हल्के बादल और कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश की संभावना।

वहीं महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों- मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र में मौसम ज्यादातर सूखा रहेगा। केवल कहीं-कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कुल मिलाकर, तटीय इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा और किसी बड़ी रुकावट की संभावना नहीं है।