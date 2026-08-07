Today Weather News: मानसून का असर पूरे उत्तर भारत में देखा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव देखा गया। IMD ने दिल्ली एनसीआर में कल आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है।शाम या रात में भी कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है।

IMD ने उत्तर प्रदेश के लिए कई जिलों के लिए भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक, सक्रिय मानसून की स्थितियां पूरे यूपी राज्य में अगले चार-पांच दिनों तक बने रहने की संभावना है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, सात और आठ अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि नौ और 10 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अपने राज्य के मौसम का हाल जानने के लिए जुड़े रही जनसत्ता डॉट कॉम के साथ….

Live Updates