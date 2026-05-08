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कल और आज का मौसम कैसा रहेगा की जानकारी (दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड) LIVE Updates: मौसम विभाग (IMD) और ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार आज पूरे दिन दिल्ली-एनसीआर में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 37–38°C और न्यूनतम लगभग 25°C के आसपास रह सकता है। दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हल्की हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर गर्मी का असर प्रमुख रहेगा। हालांकि, उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में शाम या रात के समय मौसम में अस्थायी बदलाव देखने को मिल सकता है।

9–10 मई 2026 का संभावित पूर्वानुमान: मौसम विभाग के संकेतों के मुताबिक 9 और 10 मई को दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम थोड़ा बदल सकता है। इस दौरान कहीं-कहीं तेज हवाएं (40–50 किमी/घंटा तक), गरज-चमक और छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है, खासकर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों से जुड़े मौसम तंत्र के प्रभाव से। फिर भी, पूरे क्षेत्र में लगातार बारिश की संभावना नहीं है और बीच-बीच में गर्मी का असर बना रह सकता है। तापमान में बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है, लेकिन तेज हवाओं के कारण थोड़ी राहत महसूस हो सकती है।

मौसम की ताजी जानकारी के लिए पढ़ते रहें Jansatta.com

Live Updates
12:04 (IST) 8 May 2026

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर जारी

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले कई दिनों से जारी बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही माहौल रहने की संभावना जताई है। हालांकि मैदानी इलाकों में कुछ जगह धूप तेज हो सकती है।

11:25 (IST) 8 May 2026

बिहार और झारखंड में अगले तीन दिनों तक तेज हवाएं चलने का अनुमान

बिहार और झारखंड में आज बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले तीन दिनों तक दोनों राज्यों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

10:56 (IST) 8 May 2026

भोपाल समेत कई शहरों में दिन में तेज धूप से लोग परेशान

मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में तापमान बढ़ गया है। दिन में तेज धूप होने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। अगले कुछ दिनों में गर्मी के और तेज होने का अनुमान है।

10:53 (IST) 8 May 2026

उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हुई, धूलभरी आंधी भी चली

उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने और धूलभरी आंधी चलने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने दिन के तापमान में इजाफा होने का अनुमान जताया है।