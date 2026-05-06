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दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड में कल और आज का मौसम कैसा रहेगा इसकी जानकारी के लिए देखें यह LIVE Updates: राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। कई इलाकों में ओलावृष्टि व गरज के साथ बारिश हुई। जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ‘पीली चेतावनी’ को ‘नारंगी चेतावनी’ में तब्दील कर दिया था।

आईएमडी का कहना है कि मंगलवार को देर रात में कई दौर की बारिश के साथ बुधवार को भी आसमान में बादल छाए रहने व हल्की बारिश की संभावना है। गौरतलब है कि प्री-मॉनसून रेन के कारण कई राज्यों में लोगों के गर्मी से राहत मिली है। हालांकि, भीषण गर्मी के बीच मौसम के करवट ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है।

आईएमडी की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आने वाले पांच दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, नॉर्थ इस्ट के विभिन्न राज्य और दक्षिण के विभिन्न राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ तेज हवाओं के बहने की संभावना जताई है। इन सभी जगहों पर क्रमशः येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

Live Updates
12:31 (IST) 6 May 2026
Aaj Ka Mausam LIVE Updates: तमिलनाडु के इन जिलों कल से होगी झमाझम बारिश

आईएमडी के अनुसार गुरुवार से तमिलनाडु के नीलगिरि, कोयंबटूर, इरोड, तिरुप्पुर, डिंडीगुल, थेनी, मदुरै, शिवगंगा, विरुधुनगर, तेनकासी, रामनाथपुरम, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, तंजावुर, तिरुवारुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुरै, पुडुकोट्टई जिलों और कराईकल क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है।

पिछले 24 घंटों में बारिश की तीव्रता बढ़ी है, जिसमें तिरुचिरापल्ली जिले में 10 सेमी और तिरुवारुर में 6 सेमी वर्षा दर्ज की गई है।

12:30 (IST) 6 May 2026

Aaj Ka Mausam LIVE Updates: तमिलनाडु में कहीं लू के थपेड़े, कहीं झमाझम बारिश

तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में हीटवेव (लू) की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

चेन्नई स्थित मौसम विभाग (IMD) के बुलेटिन के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी के अन्य क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास रहेगा।

4 मई से शुरू हुए ‘अग्नि नक्षत्रम’ के चलते चेन्नई, तिरुवल्लूर, कडलूर, मदुरै और तंजावुर में तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक रह सकता है।

आंकड़ों के मुताबिक, वेल्लोर में राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कोडाइकनाल में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

12:28 (IST) 6 May 2026

Aaj Ka Mausam LIVE Updates: खराब मौसम के बीच केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब

केदारनाथ मंदिर में लगातार खराब मौसम के बीच स्थिति श्रद्धालुओं और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती बनी हुई है। तीन दिनों की लगातार बारिश के बाद सोमवार को धाम में हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई। प्रतिकूल मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में लोग पैदल यात्रा कर बाबा केदार के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

गौरीकुंड से केदारनाथ तक के ट्रेक मार्ग पर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जंगलचट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, भैरव ग्लेशियर और लिंचौली जैसे प्रमुख पड़ावों पर पुलिस, पीआरडी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और खच्चर टास्क फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुरक्षित और सुचारू बनी रहे।

जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और सब-सेक्टर मजिस्ट्रेट को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कठिन मौसम के बावजूद यात्रा जारी है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

12:26 (IST) 6 May 2026

Aaj Ka Mausam LIVE Updates: कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी

कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जहां अलग-अलग जगहों से लोग इसकी खूबसूरती का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। खासकर शांत डल झील और ठंडी, सुहावनी सुबह का मौसम पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है।

12:24 (IST) 6 May 2026

Aaj Ka Mausam LIVE Updates: शिमला में जनजीवन प्रभावित

पिछले दो दिनों से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश होने से पहाड़ी शहर शिमला में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ा है।

12:21 (IST) 6 May 2026

Aaj Ka Mausam LIVE Updates:IMD ने हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में नौ व दस मई को छोड़कर 11 मई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। विभाग ने बताया कि दस मई से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है।

12:19 (IST) 6 May 2026

Aaj Ka Mausam LIVE Updates: हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि लाहौल-स्पीति के कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। सोमवार शाम से पिछले 24 घंटों में धर्मशाला में सबसे ज्यादा 33.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

इसके बाद कांगड़ा में 29.4, गुलेर में 21, शिमला में 18.8, चौपाल में 18, मंडी में 15.4, सराहन और पालमपुर में 15, रोहडू में 14, बिझड़ी में दस, जोगिंद्रनगर में नौ, बरसर में आठ, कल्पा में सात, सोलन में 5.2 और बरथिन तथा भटियात में पांच मिलीमीटर बारिश हुई।

कुफरी, चौपाल और जुब्बल में ओलावृष्टि हुई, जबकि शिमला, जुब्बरहट्टी, सुंदरनगर, जोत, भुंतर और कांगड़ा में आंधी-तूफान आया। ऊपरी शिमला क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचने की सूचना मिली है।

12:13 (IST) 6 May 2026

Aaj Ka Mausam LIVE Updates: दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, बारिश के कारण दिल्ली का अधिकतम तापमान मंगलवार को सामान्य से 5.7 कम 33.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.1 कम 19.6 डिग्री दर्ज किया गया।