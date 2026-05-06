दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड में कल और आज का मौसम कैसा रहेगा इसकी जानकारी के लिए देखें यह LIVE Updates: राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। कई इलाकों में ओलावृष्टि व गरज के साथ बारिश हुई। जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ‘पीली चेतावनी’ को ‘नारंगी चेतावनी’ में तब्दील कर दिया था।

आईएमडी का कहना है कि मंगलवार को देर रात में कई दौर की बारिश के साथ बुधवार को भी आसमान में बादल छाए रहने व हल्की बारिश की संभावना है। गौरतलब है कि प्री-मॉनसून रेन के कारण कई राज्यों में लोगों के गर्मी से राहत मिली है। हालांकि, भीषण गर्मी के बीच मौसम के करवट ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है।

आईएमडी की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आने वाले पांच दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, नॉर्थ इस्ट के विभिन्न राज्य और दक्षिण के विभिन्न राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ तेज हवाओं के बहने की संभावना जताई है। इन सभी जगहों पर क्रमशः येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

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