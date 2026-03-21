Aaj Kaisa Rahega Mausam: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर पटना और कोलकाता तक कई जगहों पर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हवाएं तेज चल रही हैं और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के करीब 17 राज्यों में आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार कई स्थानों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही बिजली गिरने और गरज-चमक की भी संभावना जताई गई है। यह स्थिति अगले 48 से 72 घंटे तक बनी रह सकती है।

दिल्ली में आज और कल कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी ने 21 मार्च के लिए दिल्ली में ग्रीन अलर्ट जारी किया है और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की चेतावनी दी है। इस दौरान अधिकतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं बात अब अगर 22 मार्च 2026 रविवार की करें तो दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जो शाम होते-होते धीरे-धीरे घने बादलों में तब्दील हो जाएंगे। दिन का तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात का तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर और उत्तर-पूर्व से हल्की हवाएं चलेंगी।

यूपी में बदला मौसम का मिजाज

उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। पूर्वी हिस्सों में भी बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश देखने को मिल रही है। तापमान में 4 से 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह से मौसम ठंडा और सुहावना हो गया है। लेकिन किसानों के लिए यह चिंता का कारण बनी हुई है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जयपुर समेत कई शहरों में ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश से कई शहरों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह अलवर सहित कई शहरों में धुंध छाई रही। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने भविष्यवाणी की है कि राज्य में कल से मौसम साफ रहने की संभावना है और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

बिहार का मौसम कैसा रहेगा?

शुक्रवार को बिहार भर में मौसम की स्थिति अचानक बदल गई, तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों को प्रभावित किया, गया में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और कई इलाकों में नुकसान हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार के लिए एक नया अलर्ट जारी किया है। इसमें राज्य के 25 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। चार जिलों को भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट के तहत रखा गया है। वहीं बाकी बचे 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में अचानक आए बदलाव और तेज हवाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में, तूफान और ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की खबर है।

क्या पहाड़ियों में बारिश होगी या बर्फबारी?

एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय को सक्रिय रूप से प्रभावित कर रहा है। इससे ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो रहा है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों के ऊंचे इलाकों में हिमपात के कारण अस्थायी रूप से सड़क यातायात बाधित हो सकता है। हालांकि, मैदानी इलाकों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।