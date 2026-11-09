दीपावली के त्योहार के बाद राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों का AQI और भी ज्यादा खराब हो गया है। प्रदूषण मापने वाली संस्था CPCB के अनुसार, सोमवार सुबह राजधानी के गाजीपुर इलाके में AQI 418 मापा गया। यह ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। गाजीपुर के बेहद नजदीक अक्षरधाम इलाके का AQI 337 (बेहद खराब) था।
Delhi AQI: दिल्ली की हवा बेहद खराब, कई जगह AQI 400 पार
राजधानी दिल्ली और आसपास के सभी इलाकों का हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है।
Written by जनसत्ता न्यूज डेस्कEdited by Yashveer Singh
नई दिल्ली
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