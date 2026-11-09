दीपावली के त्योहार के बाद राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों का AQI और भी ज्यादा खराब हो गया है। प्रदूषण मापने वाली संस्था CPCB के अनुसार, सोमवार सुबह राजधानी के गाजीपुर इलाके में AQI 418 मापा गया। यह ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। गाजीपुर के बेहद नजदीक अक्षरधाम इलाके का AQI 337 (बेहद खराब) था।

#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) in the area around Ghazipur is 418, categorised as 'Severe', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).



(Visuals shot at 05:50 am) pic.twitter.com/dIbYaQ64uY — ANI (@ANI) November 9, 2026