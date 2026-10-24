शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से ठाणे के बालकुम-मजीवाड़ा इलाके में प्रस्तावित अमेजन डेटा सेंटर को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य की बनाई एक्सपर्ट कमिटी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के असर पर अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक काम न शुरू हो।

22 अक्टूबर को सीएम फड़नवीस को लिखे एक पत्र में आदित्य ठाकरे ने 17 सदस्यों वाली कमिटी में ज़मीनी स्तर के लोकल संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की भी मांग की। कमेटी हेड पूर्व एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन डॉ. अनिल काकोडकर हैं। उन्होंने कहा कि कमिटी के नतीजों से ठाणे और वहां के लोगों पर प्रोजेक्ट के संभावित असर का सही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा।

आदित्य ठाकरे ने पत्र में क्या लिखा?

आदित्य ठाकरे ने कहा, “ठाणे और उरण के लोगों को कुछ खास दिनों में पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार बिल्डरों और अपने फायदे के लिए काम करने वालों का साथ देती रहेगी, और AI डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं रोकेगी, जो शहर के लिए नुकसानदायक हैं। मैं मांग करता हूं कि मौजूदा हालात को देखते हुए डेटा सेंटर को तब तक रोक दिया जाए, जब तक कमिटी रिपोर्ट नहीं दे देती।”

कमिटी को सरकार के प्रस्ताव के तीन महीने के अंदर अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट देनी होगी। यह पानी और बिजली की सप्लाई, पर्यावरण, गर्मी के उत्सर्जन, शोर प्रदूषण और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर डेटा सेंटर के असर की जांच करेगी, और एनर्जी एफ़िशिएंसी, पानी की बचत और दूसरी कूलिंग टेक्नोलॉजी सहित सस्टेनेबल डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए उपाय सुझाएगी।

अपने पत्र में आदित्य ठाकरे ने सरकार से डेटा सेंटर और AI डेटा सेंटर के लिए अपनी पॉलिसी, ऐसे प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने के क्राइटेरिया और उनके पानी और बिजली के इस्तेमाल के इंतज़ाम को साफ करने के लिए कहा है। उन्होंने पर्यावरण और लोगों के लिए सुरक्षा उपायों, लोकल सेल्फ़-गवर्नमेंट बॉडी की भूमिका, और मंज़ूरी में नागरिकों की भागीदारी और ट्रांसपेरेंसी के नियमों की भी जानकारी मांगी है।उन्होंने डीज़ल जनरेटर से निकलने वाले उत्सर्जन, फ़ैसिलिटी से निकलने वाले शोर और गर्मी के संभावित असर पर ध्यान दिलाया।

आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल?

एक सोशल मीडिया पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने सवाल किया कि फ़ैसिलिटी को एक रिहायशी इलाके में क्यों बनाया गया और इसे इंडस्ट्रियल इलाके में क्यों नहीं शिफ़्ट किया जा सकता? उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की चिंताओं पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया।

अमेजन का क्या कहना?

बालकुम, मजीवाड़ा और आस-पास के इलाकों के लोगों ने बिजली और पानी के इस्तेमाल, बैकअप जनरेटर और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर प्रस्तावित Amazon Web Services फ़ैसिलिटी का विरोध किया है। अमेजन ने कहा है कि यह फ़ैसिलिटी क्लोज्ड-लूप कूलिंग का इस्तेमाल करेगी और कूलिंग के लिए लोकल पीने के पानी की सप्लाई पर निर्भर नहीं रहेगी। इसने यह भी कहा है कि फ़ैसिलिटी को घरों और बिज़नेस को बिजली देने वाले लोकल नेटवर्क के बजाय एक डेडिकेटेड हाई-वोल्टेज कनेक्शन से बिजली मिलेगी।

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