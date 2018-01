आधार नंबर बिकने की खबर प्रकाशित करने वाले अखबार और पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है। सोमवार (8 जनवरी, 2017) को उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रेस की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सरकार आधार की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, ‘एफआईआर अज्ञात शख्स के खिलाफ की गई है। मैंने यूआईडीएआई को सुझाव दिया है कि वह ट्रिब्यून और उसके पत्रकार को सुधाव दे कि वो असली आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस की मदद करें।’ हालांकि इस ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री खुद ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं।

कई यूजर्स ने उनसे तीखे सवाल पूछे हैं। एक ट्वीट में लिखा गया है कि टेलीकॉम कंपनी बिना उनकी पूर्व सूचना के अकाउंट से पैसा निकाल रही हैं, इसपर भी वह कुछ टिप्पणी करें। एक ट्वीट में प्रसाद पर तंज कसते हुए लिखा गया कि क्या कोई एफआईआर एयरटेल के खिलाफ दर्ज की गई है? वो पेमेंट बैंक अकाउंट से बिना यूजर की सहमति से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? यूआईडीएआई के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? उन्होंने हमारे डेटा के साथ समझौता किया है। एक यूजर धीरज तंज कसते हुए लिखते हैं, ‘बस होठ हिला दिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज यूआईडीएआई से कहिए कि वो ट्रिब्यून और उसके पत्रकार के खिलाफ एफआईआर वापस लें।’ एक ट्वीट में प्रसाद गुमराह करने का आरोप लगाया है। ट्वीट में लिखा गया कि एफआईआर में पत्रकार नाम लिखा है।

पता दें कि प्रसाद से पहले पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद UIDAI ने भी सफाई दी थी। UIDAI ने कहा कि एफआईआर दर्ज करवाकर वह व्हिसलब्लोवर और मीडिया को टारगेट नहीं कर रहा है बल्कि अपना काम कर रहा है। UIDAI ने ट्विटर पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा, ‘हाल ही में ‘द ट्रिब्‍यून’ की जिस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर की गई है, उसके बाद से मीडिया में यह कहा जा रहा है कि यूईडीएआई मीडिया या व्हिसलब्लोवर्स को टारगेट कर रहा है और मैसेंजर को शूट कर रहा है, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हम प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के कदम को मीडिया पर या व्हिसलब्लोवर्स पर हमले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।’ इसके साथ यूईडीएआई ने ट्विटर पर इस मामले की पूरी जानकारी भी दी है।

देखें ट्वीट्स-

Govt. is fully committed to freedom of Press as well as to maintaining security & sanctity of #Aadhaar for India’s development. FIR is against unknown. I’ve suggested @UIDAI to request Tribune & it’s journalist to give all assistance to police in investigating real offenders. — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) January 8, 2018

Hi @rsprasad uncle. Happy New Year! How are you? Was any FIR filed against Airtel? Remember how they put money into payment bank accounts without user consent? Can you please ask @ceouidai / @ceo_uidai uncle to inform us about it? — UID::000000000000 (@anantha) January 8, 2018

Sir, then frivilous FIR against @SkochSameer should also be removed. Why harrass one reporter and provide relief to another? Please maintain one stand. — rajeshmehar (@rajeshmehar) January 8, 2018

Misleading statement? The Tribune woman journalist has been NAMED in the FIR — subhashini ali (@SubhashiniAli) January 8, 2018

He is silent on whether case against Rachna will be withdrawn or not. — jatindesai (@jatindes) January 8, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App