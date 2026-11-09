देश में कथित तौर पर वोट चोरी और चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन से अहम बदलावों की मांग की है। अखिलेश यादव ने सोमवार को X पर की गई एक पोस्ट में कहा कि चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए सबसे पहले तो आधार कार्ड को वोटिंग प्रक्रिया से जोड़ा जाए। इसके अलावा ⁠कागज या प्लास्टिक की जगह ‘मेटल कार्ड’ बनाए जाएं जिससे कि यह दस्तावेज नकली न बन सकें।

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में एक और बदलाव की जो मांग की है वो ये है कि चुनाव प्रक्रिया में बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन को अपनाया जाए। अखिलेश ने कहा है, “उंगलियों के निशान या आंख से होनेवाली बायोमेट्रिक्स पहचान को अपनाया जाए क्योंकि ये किसी दो व्यक्ति के समान नहीं हो सकते, इसीलिए भाजपा नकली वोटिंग नहीं करा पायेगी।”

चुनाव को लेकर सीधी-सरल मांग:



– आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ा जाए।

– ⁠काग़ज़ या प्लास्टिक की जगह ‘मेटल कार्ड’ बनाए जाएं जिससे नक़ली न बन सकें।

– उँगलियों के निशान या आँख से होनेवाली बायोमेट्रिक्स पहचान को अपनाया जाए क्योंकि ये किसी दो व्यक्ति के समान नहीं होते हैं, इसीलिए… pic.twitter.com/GqLgoPUJp8 — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 9, 2026

यह ब्रेकिंग न्यूज है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें…