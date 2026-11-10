“जब परिवार का कोई सदस्य दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो पीछे रह गए लोगों पर क्या गुजरती है? आज तक किसी ने हमसे यह जानने की कोशिश नहीं की कि हम किस हाल में हैं और इस दुख से कैसे उबर रहे हैं। पूरे परिवार ने बहुत कुछ सहा है।”

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में रहने वाली नजमा अपने भाई मोहम्मद जुम्मन को याद करते हुए यह बात कहती हैं। 40 साल के जुम्मन की पिछले साल 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके में मौत हो गई थी।

वह इस धमाके में जान गंवाने वाले 13 लोगों में शामिल थे। लाल किले के बाहर खड़ी एक हुंडई आई20 कार में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी।

नजमा कहती हैं, “पिछला एक साल हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर रहा है। यह दर्द बहुत गहरा है। हम सभी जुम्मन से बहुत प्यार करते थे।”

एक तरफ नजमा और दूसरे पीड़ित परिवार अपने अपनों को खोने के गम से उबरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी थीं कि धमाके के वक्त कार कौन चला रहा था। कार चलाने वाले शख्स का नाम उमर उन नबी था। वह कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह मामला एक कथित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है, जिसने डेढ़ साल से भी ज्यादा समय तक इस हमले की योजना बनाई थी।

इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में इस चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया था। लेकिन इस धमाके में अपने लोगों को खोने वाले परिवारों का दर्द एक साल बाद भी कम नहीं हुआ है।

अपनों के बिना जिंदगी गुजारना हुआ मुश्किल

इमरान ने इस धमाके में अपने 21 साल के बेटे नोमान को खो दिया। उनके परिवार की मुश्किलें पहले से ही कम नहीं थीं। उनका एक और बेटा किडनी फेल होने की बीमारी से जूझ रहा है और उसे नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ता है।

इमरान कहते हैं, “एक बेटा दुनिया छोड़कर चला गया। मेरा बड़ा बेटा किडनी की बीमारी से जूझ रहा है और उसे डायलिसिस कराना पड़ता है। शायद पूरे भारत में मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। हमारी जिंदगी से जैसे सारी खुशियां ही खत्म हो गई हैं।”

नोमान सिर्फ इमरान का बेटा ही नहीं था, बल्कि घर और कामकाज में भी उनका सबसे बड़ा सहारा था। इमरान बताते हैं, “वह मेरी बहुत मदद करता था। मैं मोटर ठीक करने का काम करता हूं और नोमान भी दुकान पर मेरे साथ बैठता था। वह दिल्ली से दुकान का सामान लाने के लिए पांच-छह बार जा चुका था।”

बेटे को खोने का दर्द आज भी इतना गहरा है कि इमरान उसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर पाते। वह कहते हैं, “मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। जब भी उसके बारे में बोलने लगता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं।”

हिमांशु के लिए भी अपने चाचा अशोक कुमार को खोने का दुख आज तक कम नहीं हुआ है। 34 साल के अशोक दिल्ली परिवहन निगम (DTC) में बस कंडक्टर थे। उनकी मौत का दिन याद आते ही हिमांशु का दर्द फिर से ताजा हो जाता है।

हिमांशु कहते हैं, “पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। किसी तरह जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके इस तरह अचानक और दुखद तरीके से चले जाने का दुख हमेशा रहेगा।”

वह आगे कहते हैं, “जब भी उनके बारे में सोचते हैं, आंखों से आंसू अपने आप निकल आते हैं।” हिमांशु को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अशोक की मौत के बाद परिवार के बाकी लोगों की जिंदगी कितनी बदल गई है।

वह कहते हैं, “जब किसी मां का बेटा मर जाता है, तो उस पर क्या गुजरती होगी, यह सिर्फ वही जान सकती है। अशोक दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर थे। पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। परिवार के हर सदस्य के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे।”

चार्जशीट में उमर उन नबी को लेकर कई अहम खुलासे

दूसरी तरफ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी चार्जशीट में धमाके के आरोपी उमर उन नबी की गतिविधियों को लेकर कई अहम बातें बताई हैं। NIA के मुताबिक, उमर उन नबी को लाल किले के आसपास के इलाके की अच्छी जानकारी थी। वह पहले भी कई बार वहां जा चुका था। जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दिसंबर 2023 से मई 2025 के बीच उसके लाल किले के आसपास आने-जाने की 12 कथित यात्रियों का जिक्र किया है।

चार्जशीट में कहा गया है, “मृत आरोपी (उमर उन नबी) को लाल किले के आसपास के इलाके की पूरी जानकारी थी और वह पहले भी कई बार इस जगह पर जा चुका था।”

NIA ने यह भी कहा है कि आरोपी लाल किले को भारतीय राज्य की पहचान और प्रतीक के तौर पर देखता था।

जांच एजेंसी के मुताबिक, अल फलाह यूनिवर्सिटी में आरोपी के ठिकाने से हाथ से लिखे कुछ नोट भी मिले थे। इन नोटों में कथित तौर पर AGuH संगठन के सदस्यों के लोकतंत्र के खिलाफ होने और भारत में शरिया कानून लागू करने की इच्छा का जिक्र था।

चार्जशीट में कहा गया है, “इसलिए लाल किले के पास धमाका करना सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि इसे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कार्रवाई भी माना जा सकता है।”

इस तरह धमाके के एक साल बाद भी जांच से जुड़ी नई बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनकी जिंदगी में आया खालीपन आज भी वैसा ही है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई और किसी ने परिवार का वह सदस्य, जिसके सहारे पूरा घर चलता था।

इन परिवारों के लिए बीता हुआ एक साल सिर्फ कैलेंडर के पन्ने बदलने जैसा नहीं रहा। यह हर दिन अपनों की याद में जीने, उनकी कमी महसूस करने और उनके बिना जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश का एक मुश्किल दौर रहा है।