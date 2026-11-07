पंजाब में आम आदमी पार्टी की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा को ईडी ने कड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने कई ऐसी सरकारी, नगर निगम और धर्मार्थ संस्थाओं की संपत्तियों का पता लगाया है, जिन्हें राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करके आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा और उनके रिश्तेदारों के नाम पर ट्रांसफर किया गया था।

मोगा और पंजाब के अन्य जिलों में विधायक से जुड़ी सात संपत्तियों पर 35 घंटे से ज्यादा समय तक चली छापेमारी गुरुवार को शाम करीब 4 बजे समाप्त हुई थी। इसके एक दिन बाद ईडी ने अपने बयान में कम से कम पांच ऐसी संपत्तियों का जिक्र किया।

अमनदीप कौर अरोड़ा मोगा से पहली बार विधायक बनी हैं। आम आदमी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपनी पहली 40 उम्मीदवारों की सूची में उन्हें दोबारा टिकट दिया है।

विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने भाजपा पर लगाया आरोप

ईडी की छापेमारी समाप्त होने के बाद अमनदीप कौर अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि छापेमारी के दौरान उन पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया गया और यहां तक कि उन्हें मंत्री पद देने की पेशकश भी की गई।

उन्होंने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की पक्की सिपाही हैं और आम आदमी पार्टी छोड़ने वाली नहीं हैं। उन्होंने भाजपा पर चुनावी राज्य पंजाब में ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया।

किस मामले में शुरू हुई ईडी की जांच?

ईडी के मुताबिक, चंडीगढ़ जोन ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत विधायक, उनके परिवार और अन्य संबंधित लोगों से जुड़े सात ठिकानों पर छापेमारी की।

ईडी ने बताया कि उसकी जांच मोगा के धर्मकोट पुलिस थाने में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। यह एफआईआर राजस्व अधिकारी नवदीप सिंह, दिलखुश कुमारी और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि मोगा जिले के गांव अधरामन में सरकारी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर की गई, जिसके कारण नेशनल हाईवे नंबर 754A के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के रूप में 1,00,65,724 रुपये का गलत भुगतान किया गया। पंजाब पुलिस इस मामले में नवदीप सिंह के खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) भी दाखिल कर चुकी है।

नवदीप सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर है। फिरोजपुर के जीरा स्थित उसके आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। उस पर आरोप है कि उसने राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करके सरकारी जमीन को प्रवासी मजदूर दिलखुश के नाम पर दर्ज कराया और इसके बाद करीब एक करोड़ रुपये का मुआवजा गलत तरीके से हासिल किया।

ईडी ने अपने बयान में कहा, मुआवजे की रकम दिलखुश कुमारी के बैंक खाते में जमा हुई थी बाद में बैंक ने इस खाते को फ्रीज कर दिया। जांच में विधायक, उनके पति और अन्य सहयोगियों की कथित भूमिका सामने आई है। आरोप है कि इन लोगों ने मुआवजे की रकम को दूसरी जगह भेजने और हड़पने में मदद की।

ईडी ने किन पांच संपत्तियों का जिक्र किया?

ईडी के अनुसार, जांच में कई सरकारी, नगर निगम और धर्मार्थ संस्थाओं की संपत्तियों को कथित तौर पर धोखाधड़ी से हासिल करने और विधायक के रिश्तेदारों तथा अन्य सहयोगियों के नाम ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। इन संपत्तियों में ज़ीरा रोड पर केंद्र सरकार की 13 मरला ज़मीन, सिविल लाइंस में पंजाब सरकार की 7 मरला ज़मीन, रेलवे रोड पर मार्केट कमेटी की 6 मरला ज़मीन, मोगा मेहला सिंह-3 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 3 कनाल 16 मरला ज़मीन और यूनाइटेड चर्च ऑफ़ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की 52 मरला 8 सरसाही जमीन शामिल है।

ईडी का आरोप है कि इन संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज तैयार करके विधायक के रिश्तेदारों तथा अन्य संबंधित लोगों के नाम किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, इन संपत्तियों के कथित फर्जी अधिग्रहण और ट्रांसफर के जरिए अपराध से अर्जित धन पैदा किया गया। इसके अलावा, मोगा में एक आवासीय संपत्ति की खरीद में बिना हिसाब-किताब के नकद भुगतान किए जाने का संदेह भी जताया गया है।

छापेमारी में क्या-क्या मिला?

ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सबूत बरामद किए गए हैं। एजेंसी के अनुसार, बरामद सामग्री से विधायक और उनके सहयोगियों द्वारा बेनामी संपत्तियां हासिल किए जाने के संकेत मिले हैं। फिलहाल इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है।

मनीष सिसोदिया ने भाजपा और केंद्र सरकार पर साधा निशाना

इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ईडी ने आम आदमी पार्टी की महिला विधायक और उनके छोटे बच्चों को परेशान किया।

मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “42 घंटे तक एक महिला विधायक, उनके परिवार और छोटे-छोटे बच्चों को घर में बंधक बनाकर रखा गया। कुछ नहीं मिला, लेकिन 50 बार कहा गया-‘BJP जॉइन कर लो, मंत्री बन जाओगी!’

सिसोदिया ने कहा कि पंजाब महिला विंग की अध्यक्ष और मोगा से हमारी विधायक डॉ. अमनदीप अरोड़ा के घर से लेकर उनके सात रिश्तेदारों के यहां तक यही गुंडागर्दी की गई। ननिहाल में बुज़ुर्ग मामा-मामी को परेशान किया गया। अस्पताल, गांव- कहीं कुछ नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि खुद अमन के घर में दो-तीन घंटे तलाशी लेने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो बीजेपी में भेजे हुए गुंडे घर में बैठकर टाईमपास करते रहे।और यह सब 42 घंटे तक चलता रहा। इन 42 घंटों में अमन से बार-बार कहा गया- BJP जॉइन कर लो, वहां मंत्री बन जाओगी। AAP में क्या रखा है? सिसोदिया ने पूछा कि ED जांच करने गई थी या BJP में शामिल करवाने?

पंजाब चुनाव: 1984 के इतिहास के बावजूद जनता कैसे देती रही कांग्रेस को मौका?

पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर स्वर्ण मंदिर वाली एक तस्वीर फिर से वायरल हुई, जो कि 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है। उसमें वो एक भगवा रंग की पगड़ी पहने हुए नजर आए थे। कांग्रेस भी यह तस्वीर दिखाना पसंद करती है, जो दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए पंजाब में सबकुछ ठीक है। पढ़ें पूरी खबर।