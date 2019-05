भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से एक मुस्लिम महिला ने मदद की गुहार लगाई है। हैदराबाद की रहने वाली महिला ने अपनी बहन की वतन वापसी के लिए मदद मांगी है। उसे वहां बंधक बना लिया गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक रहमत बेग नाम की महिला का कहना है कि उसकी बहन सऊदी अबर में फंसी हुई है। वह वापस भारत लौटना चाहती है। रहमत बेग का कहना है कि उसकी बहन को इसी साल सऊदी अरब के रियाद में नौकरी दिलाने के बहाने ले जाया गया था। अब उसे वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अलावा महिला को वापस भारत भी नहीं लौटने दिया जा रहा है।

रहमत ने बताया कि उसकी बहन घौसिया को तीन एजेंट ने रियाद में नौकरी की पेशकश की थी। इस दौरान उससे यह भी कहा गया था कि उसे वहां 2-3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा लेकिन अब उसे वहां 15 से 20 घंटे काम कराया जा रहा है और साथ ही उसे खाना पीना भी नहीं दिया जा रहा है। अपनी बहन की इस दुर्दशा पर रहमत ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है।

Telangana: A woman from Hyderabad, Rehmat Begum, says that her sister, who was taken to Saudi Arabia’s Riyadh in March this year on the pretext of a job, is being tortured there and not being allowed to return. She requests EAM Sushma Swaraj to help her return to India. (14.05) pic.twitter.com/WjyDjt3f7R

