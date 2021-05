पहले अंग्रेजी, गणित, उर्दू, ईवीएस और उसके बाद कंप्यूटर की क्लास। जम्मू-कश्मीर की छह साल की बच्ची ने पीएम नरेंद्र मोदी को वीडियो संदेश के जरिए सवाल किया है कि इतना ज्यादा बोझ बच्चों पर क्यों डाला जा रहा है। अपने हाथों के एक्शन से उसने बताया कि किस कदर बच्चे स्कूल की लंबी-लंबी ऑनलाइन क्लासों से तंग हैं। उसका कहना है कि इतना बड़े बच्चों को देते हैं।

बच्ची ने इतने मासूम अंदाज में अपना दर्द बयां किया कि उसका वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आलम ये है कि अब तक इस 45 सेकेंड की क्लिप को 57 हजार लोगों ने देखा और 5 हजार ने लाइक किया। इतना ही नहीं 12 सौ यूजर्स ने वीडियो को रीट्वीट कर दूसरों को भी उसके मासूम शिकवे से रूबरू कराया। ये वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। इसे एक पत्रकार औरंगजेब ने अपने हैंडल से पोस्ट कर लिखा था- छह साल की बच्ची किस मासूम अंदाज में अपना दर्द बता रही है।

A six-year-old Kashmiri girl's complaint to @PMOIndia @narendramodi regarding long hours of online classes and too much of school work. pic.twitter.com/S7P64ubc9H

