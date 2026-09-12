Bihar MLC Election: राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए छह उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने शुक्रवार को विधान परिषद की आठ सीटों में से छह के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। ये चुनाव चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के लिए होंगे।
पार्टी पटना, कोसी, दरभंगा और तिरहुत के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से दिलीप कुमार, नितेश कुमार, अनिल कुमार झा और रश्मि विनायक गौतम को मैदान में उतारेगी। इसको लेकर अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा है।
रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “वैचारिक निष्ठा और लंबे संघर्ष को दरकिनार कर ऐन चुनाव (विधान परिषद चुनाव ) से पहले आए अवसरवादी चेहरों को प्राथमिकता देना समर्पित नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का घोर अनादर है। दशकों तक लाठियां खाकर पार्टी और संगठन को सींचने वाले नेताओं को दरकिनार करना राजद के आंतरिक लोकतंत्र और जमीनी कैडर के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। यह निर्णय न केवल निष्ठावान लालूवादियों के साथ वादाखिलाफी है, बल्कि लालू जी की विचारधारा, पार्टी के मूल सिद्धांतों और संगठन की मजबूती पर भी गहरा आघात है।”
बीजेपी ने आरजेडी पर कसा तंज
रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आरजेडी पर तंज कसा है। बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एएनआई से बातचीत में कहा, “आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यह सबके सामने स्पष्ट है। आंतरिक गुट एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। पार्टी ने जनता का विश्वास खो दिया है और बिहार के लोग अब सम्राट के नेतृत्व वाली सरकार की ओर देख रहे हैं, जो एक समृद्ध बिहार के निर्माण की दिशा में काम कर रही है।”
मौजूदा एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने वाला है
बता दें कि मौजूदा एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए राजनीतिक दलों ने आठों निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की चार सीटों में से, बीजेपी के प्रो. नवल किशोर यादव पटना का, कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा दरभंगा का, निर्दलीय अफाक अहमद सारण का और सीपीआई के संजय कुमार सिंह तिरहुत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में से जेडीयू के नीरज कुमार पटना का, निर्दलीय सर्वेश कुमार दरभंगा का, बीजेपी के एनके यादव कोसी का और निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनका कार्यकाल इस साल नवंबर में पूरा हो जाएगा।
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राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। रोहिणी आचार्य अपने पति के साथ एयरपोर्ट पर अपने पिता का स्वागत करने पहुंचीं। लंबे समय बाद पिता से मुलाकात होते ही रोहिणी भावुक हो गईं और उन्हें गले लगा लिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…