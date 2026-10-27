Tamil Nadu News: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को सत्ताधारी टीवीके सरकार पर एक और फिल्मी तंज कसा। उन्होंने ‘ब्रेकिंग बैड’ के बाद अब ‘प्रिजन ब्रेक’ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को निशाना बनाया। यह टिप्पणी थेनी सब-जेल से 17 कैदियों के फरार होने की घटना के संदर्भ में की गई है।

एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “‘ब्रेकिंग बैड’ की तर्ज पर, ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में अब ‘प्रिजन ब्रेक’ शुरू हो गया है। मुझे लगा था कि सिर्फ जमानत पर बाहर आए लोगों पर ही निगरानी नहीं रखी जाती होगी, लेकिन पता चला कि यह प्रशासन इतना नाकारा है कि जेल के अंदर बंद कैदियों को भी भागने देता है।”

ऐसी घटना का होना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं- एमके स्टालिन

डीएमके सुप्रीमो ने कहा, “पुझल जेल से दो कैदियों के भागने के सदमे से हम उबर भी नहीं पाए थे कि अब थेनी जिले की एक जेल से 17 कैदी भाग निकले हैं। कहा जा रहा है कि 1995 के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में कैदी एक साथ जेल से भागे हैं। 2026 के इस दौर में, जब सुरक्षा के इतने आधुनिक इंतजाम और सर्विलांस सिस्टम मौजूद हैं, ऐसी घटना का होना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।”

Breaking Bad தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் Prison Break-உம் தொடங்கிவிட்டது!



ஜாமினில் வெளிவரும் குற்றவாளிகளைத்தான் கண்காணிப்பதில்லை என்று நினைத்தேன்.



சிறைக்குள் இருக்கும் கைதிகளையும் தப்பிக்க விடும் இலட்சணத்தில்தான் இந்த ஆட்சி இருக்கிறது.



புழல் சிறையில் இருந்து 2 கைதிகள் தப்பி ஓடிய… — M.K.Stalin (@mkstalin) October 27, 2026

अंदर बंद कैदी बेखौफ होकर बाहर निकल रहे हैं- एमके स्टालिन

एमके स्टालिन ने कहा, “बाहर अपराधी पूरी आजादी के साथ अपराध कर रहे हैं और अंदर बंद कैदी बेखौफ होकर बाहर निकल रहे हैं। संक्षेप में कहें तो, यह प्रशासन पूरी तरह से बेकार और नाकारा है। ये जनता की सुरक्षा करने के काबिल ही नहीं हैं। तमिलनाडु की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि अब लोगों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ रही है।”

17 कैदी कैसे हो गए फरार?

शुरुआती जांच के अनुसार, विचाराधीन 17 कैदियों ने मिर्गी के दौरे का नाटक किया, ताकि जेल कर्मचारी उनकी कोठरी का दरवाजा खोल दें। इसके बाद उन्होंने गार्डों पर हमला किया और वहां से भाग निकले। यह घटना सोमवार देर रात थेनी जिले की थेक्कम्पट्टी जेल में हुई। फरार हुए कैदियों में से चार को फिर से पकड़ लिया गया है, जबकि 13 अभी भी फरार हैं।

इस घटना में जेल के तीन कर्मचारी घायल हो गए। ग्रेड-II पुलिस कांस्टेबल थंगापांडी के सिर में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उन्हें जी विलाक्कु के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। दो अन्य कर्मचारियों को मामूली चोटें आईं। फरार हुए चार कैदियों में से सबसे पहले प्रवीण कुमार को पकड़ा गया। बाकी तीन कैदियों थेनी के सिलंबरासन और मदुरै के राजा सिकंदर व राजकुमार को मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।

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तमिलनाडु में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार को डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के एक कार्यक्रम में सत्ताधारी पार्टी टीवीके पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगले महीने उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…