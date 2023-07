दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 19 कारतूसों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, मामला दर्ज, दिल्ली पुलिस कर रही जांच

आईजीआई एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के समय ही अजय कुमार बाना को रोक लिया गया क्योंकि उसके पास 19 कारतूस थे, जिनके लिए उसके पास वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं।

19 कारतूस के साथ IGI एयरपोर्ट पर शख्स गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो: ANI)

दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट (IGI Airport) पर पुलिस ने 19 करातूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह शख्स दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान ही उसको रोक लिया गया क्योंकि उसके पास गोला-बारूद ले जाने के लिए वैध कागजात मौजूद नहीं थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी का नाम अजय कुमार बाना बताया जा रहा है। वह एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था। आईजीआई एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के समय ही उसको रोक लिया गया क्योंकि उसके पास 19 कारतूस थे, जिनके लिए उसके पास वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट पीएस में धारा 25 आर्म्स के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले ऐसा ही एक मामला अकासा एयर की फ्लाइट का सामने आया था। 3-4 दिन पहले एक महिला को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गोला बारूद और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह अकासा एयर की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई जा रही थी। हवाई अड्डे पर उसके सामान से 20 गोला बारूद और 3 खाली कारतूस बरामद होने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने बताया कि महिला का नाम यशी सिंह है, जो अपने पिता हरिनाथ सिंह के साथ मुंबई जाने वाली फ्लाइट QP-1411 लेने वाली थी, उसे 1 जुलाई को सुबह 10 बजे IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि डायल स्क्रीनर द्वारा 20 का पता चलने के बाद महिला को हिरासत में लिया गया, उसके पंजीकृत बैग से .32 मिमी कैलिबर के लाइव राउंड और लेवल-4 के 3 खाली कारतूस मिले हैं। शुरुआती पूछताछ के बाद, महिला यात्री अपने सामान से बरामद गोला-बारूद के समर्थन में वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रही इसलिए उसे आगे की कार्रवाई के लिए आईजीआई पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। हालांकि, महिला ने दावा किया कि उसके पिता के पास इन कारतूसों के लिए वैध दस्तावेज मौजूद हैं। पुलिस ने कहा कि बयान का सत्यापन अभी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “हमें अभी भी जांच करनी है कि सिंह के पास वैध लाइसेंस है या नहीं।” घटना के बाद धारा 25 के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।

