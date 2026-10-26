ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। कैराना में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से बदलकर समाजवादी यादव परिवार रख लेना चाहिए।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “हम अखिलेश यादव से कहना चाहते हैं कि अपनी पार्टी का नाम समाजवादी से हटाकर उसको लिखना चाहिए समाजवादी यादव परिवार। एक जमाना था जब आजमगढ़ से एक मुसलमान जीतता था, अब अखिलेश के भाई वहां से सांसद बन गए। एक जमाना था जब बदायूं की सीट से मुसलमान सांसद बनता था, अब वहां पर अखिलेश के भाई सांसद बन गए। एक जमाना था, फिरोजबाद से एक मुसलमान सांसद बनता था, अब वहां से अखिलेश के परिवार के लोग सांसद बन गए।”

एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा, “अखिलेश और उनका यादव परिवार यह कह रहा है कि जितने हमारे परिवार में बच्चे-बच्चियां पैदा होंगे, तुम्हारा काम यह है अब्दुल हमारे को तुम्हारी सालगिरह पर तुम केक नहीं काटना, अपनी सांसद और विधायक की सीट हमारे परिवार के बच्चे और बच्चियों को गिफ्ट में दे देना।”

#WATCH | Kairana, Uttar Pradesh: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "…Akhilesh Yadav, the name of your party should be changed from Samajwadi to Samajwadi Yadav Parivar. There was a time when a Muslim used to win from Azamgarh. Now Akhilesh's brother has become MP from… pic.twitter.com/Bfim6Fs2U5 — ANI (@ANI) October 25, 2026

मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर ओवैसी ने अखिलेश की आलोचना की

इसके अलावा, ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अखिलेश यादव की आलोचना की और आरोप लगाया कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तब हिंसा के दौरान लगभग 50000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। उन्होंने कहा, “तो मुझे बताओ, मुजफ्फरनगर और कैराना के लोगों, क्या यह सच नहीं है कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, इसी धरती पर, आपने, हमने, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मुजफ्फरनगर दंगे हुए। 50,000 लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया।”

लड़कियों पर हमला किया गया- ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख ने आरोप लगाया कि दंगों के दौरान लड़कियों पर हमला किया गया और बच्चे अनाथ हो गए, जबकि पीढ़ियों से अपने गांवों में रहने वाले परिवार बेघर हो गए। उन्होंने कहा, “लड़कियों पर हमले हुए और वे बच्चे अनाथ हो गए जो 100-100 साल से अपने गांवों में अपनी जमीन पर रह रहे थे। वे बेघर हो गए।” ओवैसी ने कहा, “यह किसकी सरकार थी? यह समाजवादी सरकार थी। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे।”

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उत्तर प्रदेश में हाल के भाषणों में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि वे नेहरू-गांधी परिवार या यादव नेताओं पर निर्भर रहना छोड़ें और अपने समुदाय के भीतर से नेतृत्व तैयार करें। उनकी यह बात तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आई है। राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस के नेताओं ने ओवैसी पर आरोप लगाया है कि वे जिस राजनीतिक मॉडल की बात कर रहे हैं, उसे उन्होंने अपने शहर हैदराबाद या राज्य तेलंगाना में कभी लागू नहीं किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…