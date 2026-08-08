Raghav Chadha Meets PM Modi: भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात को विस्तृत और ज्ञानवर्धनक बातचीत बताते हुए कहा कि यह एक ऐसी सुबह थी जिसे वह हमेशा याद रखेंगे।
बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “यह एक ऐसी सुबह है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। मुझे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह एक विस्तृत और ज्ञानवर्धक संवाद था। उनके बहुमूल्य समय और उनके विचारों और मार्गदर्शन से लाभ उठाने के अवसर के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं।”
आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे राघव चड्ढा
पंजाब में राजनीतिक निष्ठाओं में एक बड़े बदलाव के तहत चड्ढा और आम आदमी पार्टी के सात अन्य पूर्व राज्यसभा सदस्य हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसदों समेत 37 राज्यसभा सदस्यों से ब्रेक फास्ट पर मुलाकात की।
बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसदों में से एक विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि वह राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, “आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात थी। उनके दृष्टिकोण, नेतृत्व और भारत की प्रगति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से मैं बहुत प्रेरित हूं। एक मजबूत और अधिक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में हर संभव तरीके से योगदान देने के लिए तत्पर हूं।”
नीट मुद्दे पर चड्ढा की टिप्पणी
नीट पेपर लीक विवाद पर अपनी चुप्पी को लेकर चड्ढा को हाल ही में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस मुद्दे पर पहले सार्वजनिक रूप से न बोलने के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में चड्ढा ने कहा कि विपक्ष से सत्ता पक्ष में आने के बाद उनकी भूमिका बदल गई है।
राज्यसभा में बोलते हुए चड्ढा ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए सवाल उठाना और मुद्दों को उजागर करना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उनका ध्यान समाधान खोजने पर है। उन्होंने कहा, “मैं अपने उन शुभचिंतकों से भी कुछ कहना चाहता हूं जो काफी समय से मुझसे कह रहे थे, ‘राघव, आप NEET मुद्दे पर कब बोलेंगे? हम आपको सुनना चाहते हैं।’ मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं, महोदय, जब मैं विपक्ष में बैठता था, तब प्रश्न मेरा हथियार था, आज मैं सत्ता पक्ष में बैठा हूं, आज समाधान मेरी जिम्मेदारी है।”
चड्ढा ने आगे कहा कि वह इस मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए हर दिन कैमरों के सामने आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता सुर्खियां बटोरना नहीं बल्कि किसी नतीजे की दिशा में काम करना है। उन्होंने कहा, “जब मैं विपक्ष में था, तो मेरा काम मुद्दों को उठाना और सवाल उठाना था और आप जानते हैं कि मैंने वह काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरी भूमिका कैमरे के सामने हाजिरी लगाना नहीं है, मेरा ध्यान व्यवस्था को सुधारने पर है।”
यह भी पढ़ें: राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत, 5 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने हालांकि उन्हें अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…