जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद, जनता के दबाव में 12 साल बाद किसी केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से ही भाजपा में असमंजस का माहौल दिख रहा है। जिस पार्टी की पहचान कड़े और निडर फैसले लेने के लिए होती थी, वह अब दबाव के कारण काफी संभलकर कदम बढ़ाती नजर आ रही है।

जिस सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लाने जैसे फैसले बहुत तेजी से लिए थे, वही सरकार अब अपने कई कानूनों और विधेयकों को आगे बढ़ाने से हिचकिचा रही है। वहीं, भाजपा शासित राज्य सरकारें भी विरोध प्रदर्शनों से बचने के लिए सुधारात्मक कदम उठा रही हैं। हाल के हफ्तों में ये मुख्य घटनाएं घटी हैं:

राजस्थान में भजन लाल शर्मा सरकार ने 21 अगस्त को राज्य भर के स्कूलों का ढांचा सुधारने के लिए 12,500 करोड़ रुपये के तीन साल के प्लान की घोषणा की। यह घोषणा ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के स्कूल ऑडिट अभियान के तुरंत बाद हुई। ऐसा लगा कि सरकार स्थानीय निकाय चुनावों से पहले किसी बड़े आंदोलन की आशंका को टालना चाहती थी।

गोवा में विधायकों और खुद पार्टी के अंदर से उठे विरोध के बाद, प्रमोद सावंत सरकार ने 31 अगस्त को विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश न करने का फैसला किया। राज्य कैबिनेट ने ‘गोवा गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी थी और इसे जारी मानसून सत्र में लाया जाना था।

21 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने उस 19 साल के युवक के घायल होने के मामले में केस दर्ज किया, जिसे 20 जुलाई को CJP के प्रदर्शन के दौरान पेलैट गन से चोटें आई थीं। पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीड़ित युवक और उसकी मां के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर सात घंटे तक धरना दिया।

हालांकि, भाजपा के कई नेता इन चिंताओं को खारिज कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था के नए आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा, “पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.8% रही है, जो सरकार के लिए राहत की बात है। लोगों को भी लगना चाहिए कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ऐसे आंकड़े निश्चित रूप से पार्टी और सरकार का हौसला बढ़ाएंगे।”

पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि 12-13 सितंबर को दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत नेता की छवि को उभारेगा, जिससे देश के अंदर की राजनीतिक समस्याएं पीछे छूट सकती हैं।

पुराने इतिहास से तुलना

इसके बावजूद, भाजपा के एक वर्ग में चिंता बनी हुई है। कुछ लोग इसकी तुलना पार्टी के पुराने मुश्किल दौर से कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने 2005 में एल.के. आडवाणी की पाकिस्तान यात्रा का जिक्र किया, जब उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को ‘धर्मनिरपेक्ष’ कह दिया था और पार्टी व संघ में भारी बवाल हुआ था। वहीं कुछ नेताओं ने 1990 के उस दौर को याद किया जब प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने वाली मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थीं।

भाजपा के एक नेता ने माना कि मौजूदा स्थिति में पार्टी के राजनीतिक प्लान को बिगाड़ने और कई राज्यों में नए राजनीतिक समीकरण बनाने की ताकत है। एक अन्य सूत्र ने कहा, “2014 से भाजपा जिन नारों का इस्तेमाल कर रही थी, उनकी धार अब कम होती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जनता से सीधे जुड़ना उनका सबसे बड़ा हथियार रहा है, लेकिन अब एक वर्ग पर उनकी बात का वैसा असर नहीं दिख रहा जैसा पहले होता था।”

NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के जिस विरोध से इसकी शुरुआत हुई थी, वह अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी नेतृत्व को परिस्थितियों के हिसाब से सुधारात्मक कदम उठाने और थोड़ा लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार रहना होगा।

हालांकि, भाजपा पहले भी किसान आंदोलन और 2024 के लोकसभा चुनाव के झटकों से उबर चुकी है। इसके अलावा, आडवाणी के जिन्ना वाले बयान या 1990 के मंडल वाले दौर से आज की स्थिति काफी अलग है। उस समय भाजपा केंद्र में सत्ता में नहीं थी, जबकि आज रास्ते में कुछ रुकावटों के बावजूद वह देश की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है।

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केरल की सियासत में बीजेपी धीरे-धीरे ईसाई वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए कांग्रेस ने नया प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत ही केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने हाल ही में दलित ईसाइयों की आरक्षण की मांग की जांच करने का वादा किया है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।