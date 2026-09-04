Ashutosh Ranka Meets Akhilesh Yadav: कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात शाम 4 बजे एसपी मुख्यालय के पास स्थित जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट कार्यालय में हुई। दोनों ने लगभग डेढ़ घंटे तक बंद कमरे में बैठक की।

समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने पीटीआई को बताया कि आशुतोष रांका और अखिलेश यादव ने गुरुवार शाम राज्य की राजधानी में मुलाकात की। हालांकि, उन्होंने कहा कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है।

चौधरी ने कहा कि बातचीत में युवाओं, बेरोजगारी और स्कूली शिक्षा की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, ये ऐसे विषय हैं जिन पर यादव उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की अक्सर आलोचना करते रहे हैं।

राजनीतिक महत्वकांक्षा को लेकर आशुतोष रांका ने क्या कहा था?

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इंडियन एक्सप्रेस बताया कि पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सिर्फ देश में राजनीति के तौर-तरीकों को बदलने तक ही सीमित हैं। आशुतोष रांका ने कहा, “अब, जहां तक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सवाल है, हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम इस देश की राजनीति को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि राजनीति उसी तरह चलती रहे जैसे अब तक चलती आई है। हमारे देश की राजनीति ने मूल मुद्दों को लगातार नजर अंदाज किया है। संसद में पेपर लीक पर आखिरी बार चर्चा कब हुई थी? मुझे सीजेपी आंदोलन शुरू होने से पहले कुछ याद नहीं है। सीजेपी के शुरू होने से पहले ये जेन-जी संवाद कब होते थे।”

आशुतोष रांका पर हमले की अखिलेश ने की थी निंदा

पिछले महीने राजस्थान में ‘स्कूल सुधार अभियान’ के दौरान जब आशुतोष रांका पर हमला हुआ था, तब अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया था। सीजेपी नेता आशुतोष रांका के बगरू इलाके में रामपुरा-कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया।

डिंपल यादव जंतर-मंतर पहुंची थीं

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलन के दौरान मैनपुरी की सपा सांसद डिंपल यादव पहली बार किसी बड़े विरोध प्रदर्शन में प्रमुख चेहरा बनकर उभरीं। प्रदर्शन के दौरान उनका पुलिस से टकराव हुआ। लाठीचार्ज का मुखर होकर विरोध किया।

घायल छात्रों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए डिंपल यादव ने लिखा था कि वह छात्रों के आंदोलन में शामिल हुईं और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह छात्रों के साथ है। उन्होंने नीट विवाद पर टिप्पणी करते हुए लिखा, “यह NEET नहीं, CHEAT है।” उन्होंने यह भी कहा कि तीन बच्चों की मां होने के नाते वह छात्रों और उनके परिवारों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकती हैं।

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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक से बड़ी हो गई है, लेकिन उसे संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातों पर ध्यान देना चाहिए। दीपके ने छत्रपति संभाजीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…