तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रविवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें सामाजिक न्याय का निर्भीक योद्धा बताया। द्रमुक के अध्यक्ष स्टालिन ने लालू को ट्विटर पर उनके 76वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

स्टालिन ने लिखा कि वरिष्ठ राजनेता और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि लालू ने इज्जत के लिए जो जोर दिया वह उनकी राजनीति को थंथई पेरियार द्वारा चलाए गए हमारे स्वाभिमान आंदोलन के बहुत करीब लाता है। चाहे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हो या जातिगत जनगणना की मांग या धर्मनिरपेक्षता को कायम रखना, थिरु लालू प्रसाद का लगातार आवाज उठाना उन्हें सामाजिक न्याय का एक निर्भीक योद्धा बनाता है। द्रमुक प्रमुख ने लालू के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर भारत में मंडल राजनीति को मजबूत करने के लिए लोगों की सेवा में उनके और अधिक वर्षों तक सक्रिय बने रहने की कामना की।

