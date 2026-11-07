केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 75 प्रतिशत अग्निवीरों के सेवा कार्यकाल को दो साल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने इसे दीवाली का एक बड़ा तोहफा बताया, जिससे युवा सैनिकों को देश की सेवा करने का एक और मौका मिलेगा और साथ ही उन्हें सशस्त्र बलों में स्थायी पद पाने का अवसर भी मिल सकता है।

पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि संशोधित अग्निपथ योजना के तहत, इच्छुक अग्निवीरों को ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ नामक एक नई व्यवस्था के जरिए अपने शुरुआती चार साल के कार्यकाल के बाद भी सेवा जारी रखने का मौका मिलेगा।

हमारे अग्निवीर साथियों को देश की सेवा करने का एक और मौका मिलेगा- राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने कहा कि जो अग्निवीर अतिरिक्त दो साल की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें नियमित सैन्य सेवा में शामिल होने के लिए भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे तय पात्रता और चयन शर्तों को पूरा करते हों। राजनाथ सिंह ने कहा, “हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत बाकी बचे 75 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी इच्छा के आधार पर दो साल का विस्तार, यानी ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ देने का प्रस्ताव है। इस फैसले से हमारे अग्निवीर साथियों को देश की सेवा करने का एक और मौका मिलेगा।”

#WATCH | Bagdogra, West Bengal: Defence Minister Rajnath Singh says, "An important decision has been taken to offer the remaining 75% of Agniveers an additional second tour of duty of two years, based on their willingness. This will provide them with another opportunity to serve… pic.twitter.com/yNMw1CGcnX — ANI (@ANI) November 7, 2026

उन्होंने आगे कहा, “दीवाली के मौके पर, मुझे लगता है कि यह हमारे अग्निवीरों के लिए एक बड़ा तोहफा है। हम हमेशा अपने सैनिकों और उनसे जुड़े लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहने का प्रयास करते हैं।”

राजनाथ ने नए वायु सेना प्रमुख की तारीफ की

सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान, सिंह ने भारतीय वायु सेना की कमान संभालने पर एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित को बधाई दी और उनके नाम की तुलना भगवान शिव से की। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का स्वभाव शांत और सौम्य माना जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे रौद्र रूप भी धारण कर सकते हैं।

सिंह ने कहा, “दुश्मनों की भलाई इसी में है कि उन्हें कभी भी एयर चीफ मार्शल दीक्षित का रौद्र रूप न देखना पड़े।” रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सैनिकों में अनुशासन, साहस और दृढ़ संकल्प के बिना, केवल तकनीकी प्रगति से ही सैन्य सफलता की गारंटी नहीं मिल सकती।

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केंद्र सरकार ने बुधवार को तीनों सेनाओं में प्रशिक्षण ले रहे सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक के तौर पर सेना में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया। यह अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव है। इसके तहत अब सभी अग्निवीरों को तीनों सेनाओं यानी भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में नियमित सैनिक बनने का मौका मिलेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…