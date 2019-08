जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा शेहला रशीद के खिलाफ कश्मीर में हिंसा भड़काने और राष्ट्रद्रोह के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने शहला के ट्वीट के आधार पर उनके खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज कराया। केस दायर करने वाले वकील ने कहा कि शेहला रशीद भारत और भारतीय सेना की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का काम कर रही हैं। वह किसी एजेंडे के तहत भारत-विरोधी लॉबी के लिए काम कर रही हैं।

वकील ने कहा, “उन्होंने अपने आरोपों को लेकर न कई तारीख, न कई ठोस सबूत और न ही किसी का नाम दिया है। उनका एक ही मंसूबा है भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाना। उनके ट्वीट को पहले ही कई सारे विदेशी पत्रकार और अन्य लोग रिट्वीट कर चुके हैं। वह न सिर्फ जम्मू-कश्मीर में अस्थिरता और महौल खराब करना चाह रही हैं, बल्कि भारत की छवि को भी धूमिल करने का काम कर रही हैं। वह विदेशी एक लॉबी के लिए काम कर रही हैं।” वकील ने कहा, “शेहला रशीद ने अपने ट्वीट के जरिए न सिर्फ भारतीय सेना को बदनाम करने की कोशिश की है, बल्कि हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की है। उसके आरोप आधारहीन हैं। वह भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रही हैं।”

Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) is trying to wage war against India. With her remarks, she is maligning India’s image, & inciting violence. Her acts fall under Sedition: Alok Srivastava, Complainant, at media briefing. | #ForcesNailTukdeGang pic.twitter.com/U9GcJSt5Ed

— TIMES NOW (@TimesNow) August 19, 2019