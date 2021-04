कोरोना संकट के बीच अजीबोगरीब वाकये सामने आ रहे हैं। एमपी के रतलाम में तहसीलदार पहुंचे तो थे कोरोना संक्रमित की शादी रुकवाने। लेकिन परिजनों की गुजारिशों के बाद उनका दिल पिघल गया। उसके बाद पीपीई किट पहनाकर सात फेरे कराए गए। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रतलाम के तहसीलदार नवीन गर्ग का कहना है कि 19 अप्रैल को दूल्हा कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वो यहां शादी रुकवाने आए थे लेकिन परिजनों की गुजारिश पर शादी को संपन्न कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जोड़े ने पीपीई किट पहनकर शादी की ताकि संक्रमण ना फैले। शादी के वीडियो में दूल्हा-दुल्हन से लेकर पंडित समेत बाकी सभी लोग पीपीई किट पहने हुए दिखाई दिए।

#WATCH | Madhya Pradesh: A couple in Ratlam tied the knot wearing PPE kits as the groom is #COVID19 positive, yesterday. pic.twitter.com/mXlUK2baUh

— ANI (@ANI) April 26, 2021