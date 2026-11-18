नर्मदा नदी में कटाव के कारण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक जीवाश्म (fossil) मिला है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यह हाथी की अब तक की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक पैलियोलॉक्सोडॉन नमाडिकस (Palaeoloxodon namadicus) का जबड़ा हो सकता है। यह हाथी की एक विलुप्त प्रजाति थी जिसके करीब चार से पांच लाख साल पहले इस इलाके में रहने का अनुमान है।

यह जीवाश्म रायसेन जिले की देवरी तहसील के पातई गांव के पास पातई घाट पर मिला है। नर्मदा नदी में कटाव के कारण इसका एक बड़ा हिस्सा बाहर आ गया। इस जीवाश्म की शुरुआती पहचान उसके जबड़े की बनावट, दाढ़ के दांतों की स्थिति और भूगर्भीय परत के आधार पर की गई है।

जीवाश्म की जांच करने वाली पांच सदस्यीय टीम में डॉ. हितकिशोर गोस्वामी, डॉ. रवि उपाध्याय और डॉ. कुंवर वजाहत शाह शामिल थे। इसके अलावा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की भोपाल इकाई की चार सदस्यीय टीम ने 13 नवंबर को मौके का निरीक्षण किया।

जीवाश्म मिलने के बाद प्रशासन ने उसकी सुरक्षा के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। GSI की टीम जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। रिपोर्ट के बाद ही जीवाश्म की पहचान की पुष्टि हो सकेगी।

जीवाश्म की शुरुआती जांच

डॉ. रवि उपाध्याय ने बताया कि यह निश्चित रूप से हाथी जैसे किसी जीव का जबड़ा है। उनके मुताबिक, यह किसी प्राचीन हाथी का पूरा जबड़ा हो सकता है। शुरुआती जांच में इसके पैलियोलॉक्सोडॉन प्रजाति का होने की संभावना ज्यादा है। वहीं इसके स्टेगोडॉन नामक हाथी जैसे विलुप्त जीव का जबड़ा होने की संभावना कम है। ये दोनों ही विलुप्त जीवों की प्रजातियां हैं।

इस जीवाश्म की लंबाई करीब 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। इसकी दाढ़ों में सात से नौ समानांतर धारियां हैं। दांतों के उभरे हुए हिस्से और उनके बीच की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही हैं।

उपाध्याय के अनुसार, दाढ़ों की बनावट से यह भी संकेत मिलता है कि यह हाथी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। उन्होंने बताया, ”एक तरफ दाढ़ों की छह कतारें और दूसरी तरफ सात कतारें दिखाई दे रही हैं। इससे लगता है कि यह कम उम्र का हाथी था। यह पूरी तरह विकसित वयस्क हाथी नहीं था। इसका जबड़ा साफ दिखाई दे रहा है और डेंटिन (दांतों की अंदरूनी परत) भी अच्छी तरह सुरक्षित है। हालांकि दांतों की अभी और जांच करनी होगी।”

इस जीवाश्म की पहचान में उसके मिलने वाली जगह की मिट्टी और चट्टानों की परतों की भी अहम भूमिका है। उपाध्याय ने बताया कि यह जीवाश्म पीले रंग की मिट्टी में मिला है जो बनेटा भूगर्भीय संरचना से जुड़ी है। इसके आसपास जमा महीन मिट्टी की भी जांच की जानी है। इन भूगर्भीय परतों से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि यह जीव किस समय में रहा होगा।

उन्होंने बताया, ”पीले रंग की मिट्टी से प्लाइस्टोसीन काल का संकेत मिलता है। इस काल में मिले हाथियों के ज्यादातर जीवाश्म पैलियोलॉक्सोडॉन वंश के हैं। ये आकार में बहुत विशाल हाथी थे। इनके जीवाश्म उन भूगर्भीय परतों में मिले हैं जो करीब सात लाख साल से लेकर 30 हजार साल पुराने समय की हैं।”

आगे खुदाई से क्या मिल सकता है?

डॉ. रवि उपाध्याय ने बताया कि जीवाश्म मिलने वाली जगह के आसपास हड्डियों के कुछ और टुकड़े भी दिखाई दिए हैं। इनमें से कुछ पर कैल्शियम की परत जमी हुई है। इससे संभावना जताई जा रही है कि यह पूरा इलाका जीवाश्मों से भरा हो सकता है और यहां आगे खुदाई करने पर कई और अहम अवशेष मिल सकते हैं।

उन्होंने कहा, ”यहां दूसरी हड्डियां भी मौजूद हैं। कुछ पर कैल्शियम जमा हुआ है। ऐसा लगता है कि पूरा इलाका जीवाश्म मिलने वाली जगह है। यहां आगे और खोज की काफी संभावना है। अगर खुदाई की जाती है तो संभव है कि हाथी का पूरा कंकाल मिल जाए या उसके और दांत व दूसरे अवशेष सामने आएं।”

उपाध्याय के मुताबिक, इस जगह के आसपास के इलाके की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि यहां जमीन की अलग-अलग परतों में प्राचीन जानवरों के जीवाश्म मिल सकते हैं।

उन्होंने कहा, ”करीब एक किलोमीटर के दायरे में अलग-अलग तरह के जीवाश्म मिल सकते हैं क्योंकि यहां जमीन की परतें अलग-अलग हैं। यहां घोड़े के जीवाश्म मिलने की भी संभावना है। नर्मदा का पूरा इलाका कभी दलदली हुआ करता था। यहां पहले गैंडे, दरियाई घोड़े और घोड़ों के जीवाश्म भी मिल चुके हैं।”

भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉ. गोस्वामी ने कहा कि नर्मदा घाटी की व्यवस्थित तरीके से और ज्यादा वैज्ञानिक जांच किए जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में उनकी रुचि कई दशक पुरानी है। उनके मुताबिक, नर्मदा घाटी में इंसान के शुरुआती इतिहास से जुड़े कई अहम सबूत मिल सकते हैं।

नए मिले जबड़े की उम्र के बारे में डॉ. गोस्वामी ने शुरुआती अनुमान जताया कि यह करीब सात से आठ लाख साल पुराना हो सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अभी इसकी उम्र की पुष्टि नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा, ”यह बहुत अच्छा जीवाश्म है। पहली नजर में यह करीब सात से आठ लाख साल पुराना लगता है। लेकिन जब तक इसके दांतों की जांच, जैविक विशेषताओं का अध्ययन और वैज्ञानिक तरीके से उम्र का पता नहीं लगाया जाता, तब तक इसकी सही उम्र बताना संभव नहीं है।”

भारत में जीवाश्मों की खोज

डॉ. कुंवर वजाहत शाह ने कहा कि इस नई खोज को पातई घाट के आसपास पहले हुई जांच के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मौजूदा जगह से करीब एक किलोमीटर दूर उन्हें पहले भी कुछ ऐसी संरचनाएं मिली थीं जो जीवाश्म जैसी दिखाई देती थीं। इनमें चीड़ के पेड़ के फल (पाइन कोन) जैसी आकृतियां और कुछ लंबी संरचनाएं शामिल थीं।

शाह के मुताबिक, इस पूरे इलाके में अलग-अलग स्तर पर खोज करने के बजाय एक साथ और व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक शोध किए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ”कई लोगों ने बताया है कि नर्मदा क्षेत्र में दरियाई घोड़े और हाथियों के जीवाश्म मिल चुके हैं। यह बहुत समृद्ध इलाका है। अगर यहां सही तरीके से कोई शोध परियोजना शुरू की जाए तो जमीन के नीचे दबी कई अहम चीजें सामने आ सकती हैं। इस मायने में नर्मदा घाटी रहस्यमयी है। यहां अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी खोज नहीं हुई है।”

भारत में कई दशकों से डायनासोर के जीवाश्म मिलते रहे हैं। देश में पहली बार 1822 में मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास डायनासोर की हड्डियां मिली थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के कैप्टन विलियम एच. स्लीमन ने इनकी खोज की थी।

इसके बाद राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में डायनासोर की अलग-अलग प्रजातियों के अवशेष मिले। मध्य भारत में डायनासोर के जीवाश्म अंडे भी खोजे जा चुके हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में डायनासोर की करीब 17 अलग-अलग प्रजातियां मौजूद थीं। यहां हुई प्रमुख खोजों में राजासॉरस भी शामिल है। इसके जीवाश्म पहली बार 1980 के दशक में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के भूवैज्ञानिक सुरेश श्रीवास्तव को मिले थे।

फिलहाल शोधकर्ताओं का कहना है कि सबसे जरूरी काम पातई घाट में मिले जीवाश्मों को सुरक्षित रखना और वहां व्यवस्थित तरीके से खुदाई करना है। उपाध्याय ने कहा कि प्रशासन को इस क्षेत्र को अधिसूचित कर संबंधित वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद से जांच करानी चाहिए।

उन्होंने कहा, ”प्रशासन को इस दिशा में पहल करनी होगी। पूरे इलाके को अधिसूचित किया जाना चाहिए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) तथा GSI के साथ मिलकर व्यवस्थित तरीके से खुदाई होनी चाहिए। इस जगह का पुरातात्विक और भूगर्भीय सर्वेक्षण भी वैज्ञानिक तरीके से किया जाना जरूरी है।”