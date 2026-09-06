पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के मुश्किल से चार महीने हुए हैं। लेकिन इन दिनों में पार्टी और राज्य प्रशासन को कई विवादों का सामना करना पड़ा है। शुभेंदु सरकार को न केवल विपक्ष से बल्कि अपने खेमे के भीतर से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

हाल ही में जादवपुर विश्वविद्यालय में आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद, जादवपुर से भाजपा विधायक शर्बरी मुखर्जी ने विश्वविद्यालय का नाम श्री अरबिंदो के नाम पर रखने की मांग की, क्योंकि उनका इस संस्थान से गहरा संबंध था और वे इसके संस्थापकों में से एक थे।

यह मांग ऐसे समय में आई है जब भाजपा सरकार संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों में प्रतीकात्मक परिवर्तनों के बजाय विकास और सुशासन को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है।

हाल ही में, भाजपा के कुछ कथित समर्थकों ने कोलकाता के एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उसकी सफेद इमारत के एक हिस्से को भगवा रंग से रंग दिया, जिससे एक और विवाद खड़ा हो गया।

यह भाजपा का एजेंडा नहीं- समिक भट्टाचार्य

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कोलकाता के समाचार पत्र कार्यालय के बाहर हुई तोड़फोड़ की घटना से पार्टी और सरकार दोनों को अलग करने की कोशिश की।

समकि भट्टाचार्य ने कहा, “मैं एक विशेष राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। बंगाल में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। इस सरकार का उद्देश्य किसी विशेष स्थान का रंग बदलना नहीं है। कुछ विवाद सामने आए हैं। कुछ लोगों ने एक अखबार के दफ्तर का रंग बदल दिया। यह हमारी पार्टी या सरकार का एजेंडा नहीं है। हमारा उद्देश्य रंगमंच या फिल्म उद्योग का विकास सुनिश्चित करना है। सरकार इसमें मदद करने के लिए तैयार है।”

इसके बाद भट्टाचार्य ने पार्टी का रुख और स्पष्ट करते हुए कहा कि रंग बदलने वाले भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे। इस घटना में पार्टी की कोई संलिप्तता नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले भाजपा कार्यकर्ता नहीं हैं। भाजपा इसमें शामिल नहीं है।

भट्टाचार्य ने शर्बरी मुखर्जी के जुवेनाइल यूनियन का नाम बदलने के प्रस्ताव को भी खारिज करते हुए कहा कि यह भाजपा के रुख को नहीं दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है। विधायक ने जो कहा वह उनकी निजी राय है।

हालांकि, भाजपा द्वारा इन विवादों से खुद को दूर रखने के प्रयास, 2026 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के बाद पार्टी के तेजी से विस्तार को लेकर व्यापक संघ परिवार के भीतर व्याप्त चिंताओं की पृष्ठभूमि में किए गए हैं।

संघ की साप्ताहिक पत्रिका ने जताईं चिंताएं

आरएसएस से जुड़े बंगाली साप्ताहिक ‘स्वास्तिका’ ने अपने नवीनतम अंक में पार्टी में “गुंडों के प्रवेश” के प्रति आगाह किया है। लेख में तर्क दिया गया है कि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब केवल राजनीतिक विरोधियों को हराना नहीं, बल्कि मतदाताओं की अपेक्षाओं को पूरा करना है।

लेख में कहा गया है, “चुनौती राजनीतिक दलों के शक्तिशाली होने की नहीं है। भाजपा से मुकाबला करने के लिए कोई विपक्षी दल नहीं है। बल्कि दबाव जनता का सामना करने का है। इसमें यह चेतावनी भी दी गई कि यदि मतदाता भाजपा को उस राजनीतिक संस्कृति के समान समझने लगें जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, तो भाजपा का चुनावी लाभ तेजी से खत्म हो सकता है।

लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एक बार बंगाल की जनता द्वारा चुनावी रूप से खारिज कर दी गई कोई भी राजनीतिक पार्टी फिर कभी वापसी नहीं कर पाती है। लेख में आगे कहा गया है, “15 वर्षों की भ्रष्ट सरकार (तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार) पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वाम मोर्चा और कांग्रेस बंगाल की राजनीति में नगण्य शक्ति बनकर रह गए हैं।”

इसमें आगे चेतावनी देते हुए कहा गया, “अगर सिर्फ 2 फीसदी मतदाताओं को भी लगा कि मौजूदा बीजेपी उन गुंडों (तृणमूल कांग्रेस) की नकल है, जिन्होंने 15 साल तक राज्य पर शासन किया, तो 90 फीसदी मतदाता बीजेपी से दूर हो जाएंगे।”

नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी के तेजी से विस्तार ने संगठनात्मक चुनौतियां पैदा कर दी हैं। नेता ने कहा, “हम सत्ता में इसलिए आए क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिया। हमारे पास सभी क्षेत्रों में एक सुव्यवस्थित संगठन नहीं है। अब कई लोग पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं और उन्हें भाजपा और आरएसएस के कामकाज की जानकारी नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि वे वही करेंगे जो टीएमसी ने किया और कुछ अन्य सोचते हैं कि वे रंग बदलकर या बयान देकर नेतृत्व को खुश कर सकते हैं।”

विपक्ष का हमला

हालांकि, विपक्ष बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य द्वारा भाजपा को तोड़फोड़ की घटना से दूर रखने के प्रयास को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। सीपीआई(एम) केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि इनमें से कुछ भाजपा के चेहरे हैं और कुछ भाजपा के मुखौटे हैं। भाजपा में कई तरह के मुखौटे हैं। वे भाजपा अध्यक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं।

टीएमसी विधायक कुणाल घोष, जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पार्टी गुट से जुड़े हैं। उन्होंने भी विवादों को लेकर भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। भाजपा में तो सिर्फ नाम बदलना, रंग बदलना, पुलिस की धमकी देना और पार्टियां बदलना ही चलता है।

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