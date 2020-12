मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। दरअसल ग्वालियर की रहने वाली 9 साल की सौम्या, जिनका हाल ही में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन जिले के बिरला अस्पताल में हुआ, ऑपरेशन के दौरान पियानो बजाती रहीं। सौम्या ने बताया कि वे हर दिन 6 घंटे पियानो बजाती हैं इसलिए ऑपरेशन के दौरान भी उन्होंने ऐसा करना ही ठीक समझा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान वे मोबाइल पर गेम भी खेलती रहीं। जिले के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के काबिल डॉक्टरों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अच्छी बात ये है कि सौम्या ऑपरेशन के बाद बेहतर महसूस कर रही हैं।

खास बात ये है कि डॉक्टरों ने सौम्या का ऑपरेशन उन्हें बिना बेहोश किए किया और यही नहीं इस प्रक्रिया के दौरान सौम्या को जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। डॉक्टरों ने बताया कि सौम्या के ऑपरेशन के लिए उन्होंने जो तरीका आजमाया उसे विज्ञान की भाषा में ‘awake craniotomy’ कहते हैं. ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान मरीज जगा रहता है और चिकित्सक उसकी सर्जरी कर देते हैं।

बता दें कि दिमाग का ट्यूमर होने के चलते सौम्या को काफी तकलीफ झेलनी पड़ती थी। इस बीमारी के चलते उन्हें मिर्गी के दौरे भी आते थे। सौम्या की जांच के दौरान पता चला कि उनके दिमाग में ट्यूमर है। जटिलता की बात ये थी कि उनकी ओपन सर्जरी नहीं की जा सकती थी।

Madhya Pradesh: 9-year-old Soumya who underwent brain tumour operation at Birla Hospital in Gwalior, played the piano during her operation.

She says, “I played the piano for at least 6 hours, I also played mobile games. I feel better now.” pic.twitter.com/n2CgFtgK1U

