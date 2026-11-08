केंद्र सरकार ने शनिवार को 20 फीसद एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि कर्नाटक के 56 नमूनों सहित 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए पेट्रोल के 893 नमूनों के परीक्षण में उन्हें निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया है। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों ने राज्य के कुछ पेट्रोल पंपों पर बेचे जाने वाले र्इंधन में अत्यधिक एथनाल की मात्रा होने के कर्नाटक सरकार के दावों को चुनौती दी है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इंडियन आयल कारपोरेशन (आइओसी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एचपीसीएल) ने सभी 893 नमूनों में एथनाल की मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के आइएस 17021 विनिर्देश के तहत निर्धारित 19-21 फीसद की सीमा के भीतर पाई है।

मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न स्थानों और तीनों तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को शामिल करते हुए कर्नाटक के 56 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19-20 फीसद दर्ज की गई, जिसका औसत 19.30 फीसद रहा। ये निष्कर्ष कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक बयान का खंडन करते हैं, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य के कुछ खुदरा बिक्री केंद्रों से एकत्र किए गए पेट्रोल के नमूनों में 26-31 फीसद एथनाल था।

तीनों ओएमसी ने अक्टूबर 2026 में कर्नाटक की इस कवायद में अपनाई गई नमूना संग्रह और परीक्षण प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया है। कंपनियों ने तर्क दिया कि निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन और परीक्षणों के तकनीकी विवरणों के बारे में बताए बिना परिणामों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया, जब आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन घटाने के लिए शुरू किया गया भारत का राष्ट्रव्यापी ई20 कार्यक्रम वाहनों के माइलेज, इंजन की अनुकूलता और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली संभावित लागत से जुड़ी चिंताओं को लेकर जांच के घेरे में है।

ओएमसी ने कहा कि सितंबर के अभियान के दौरान एकत्र किए गए नमूनों को राज्य स्तरीय समन्वयक के माध्यम से नामित कंपनी प्रयोगशालाओं में भेजा गया था, लेकिन इसके बाद अक्तूबर की कवायद कथित तौर पर उनके प्रतिनिधियों के बिना आयोजित की गई।

कंपनियों ने कहा कि उन्हें नमूने, खुदरा बिक्री केंद्र के आधार पर पूरा विवरण या प्रयोगशाला रिपोर्ट नहीं मिली है। कंपनियों ने किसी तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर भी सवाल उठाया और कहा कि इनमें गैस क्रोमैटोग्राफी के माध्यम से एथनाल की मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक परीक्षण पद्धति, तनुकरण प्रक्रिया या संदर्भ सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है।

‘हम कॉकरोच जनता पार्टी नहीं’, जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक, 15 संगठनों की योजना पर लगा ब्रेक

मणिपुर में हिंसा के खिलाफ विरोध, केंद्र सरकार की नौकरियों में जाटों के लिए आरक्षण की मांग और पीएनजी का विरोध, अक्टूबर और दिसंबर के बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पर कम से कम 15 प्रदर्शनों की योजना थी। लेकिन 9 अक्टूबर को, इस जगह को प्रदर्शन के लिए तय की गई जगहों की लिस्ट से हटा दिया गया। पढ़ें पूरी खबर।