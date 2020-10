Indian Air Force Day: हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल के साथ तेजस के करतब से लोग रह गए हैरान, अपाचे और Mi-35 भी हुए शामिल; देखें वीडियो

उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। 88वे स्थापना दिवस के मौके पर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस मौके पर चिनूक हेलिकॉप्टर, अपाचे हेलिकॉप्टर, ग्लोबमास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया।

वायुसेना दिवस पर सबसे खास राफेल था। यह पहली बार था जब राफेल को कार्यक्रम में शामिल किया गया। गाजियाबाद के आसमान में राफेल ने अपना दम दिखाया। राफेल के अलावा सुखोई-30 एमकेआई विमान और तेजस विमान ने भी उड़ान भरी। राफेल के साथ थ्री फॉर्मेशन में जगुआर लड़ाकू विमान भी दिखाई दिए, जिन्होंने आसमान में उड़ान भरी। राफेल के बाद देशी विमान तेजस ने भी आसमान में करतब दिखाया।

वायुसेना दिवस पर हिंडन एयरबेस पर खास परेड देखने को मिली। इस मौके पर सेना की तीनों टुकड़ियों के प्रमुख के अलावा कई वरिष्ठ ऑफिसर भी परेड स्थल पर पहुंचे।चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी कार्यक्रम में मौजूद थे। सीडीएस के अलावा भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने यहां सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर का अभिवादन किया। ग्रुप कैप्टन सागर की अगुवाई में परेड की शुरुआत हुई।

#WATCH: Flares fired by the Eklavya formation including Apache and Mi-35 attack helicopters at the Hindon Air Base in Ghaziabad.#AirForceDay2020 pic.twitter.com/ps70ymRp3X

— ANI UP (@ANINewsUP) October 8, 2020