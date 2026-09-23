मेघालय की राजनीति में बुधवार को बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला। राज्य के आठ विधायक बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में इन विधायकों ने पार्टी की सदस्यता ली। सभी आठ विधायक पहले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) से जुड़े हुए थे। उनके बीजेपी में शामिल होने से मेघालय की सियासत में पार्टी की स्थिति मजबूत होने के संकेत मिले हैं।

भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों में लखमेन रिम्बुई, पियस मारवेइन, किर्मेन श्यल्ला, मायरालबोर्न सिएम, मैथ्यू कुर्बाह, ओलन सिंह सुइन, बालाजीद कुपर सिनरेम और सिनशर लिंगदोह थबाह शामिल हैं।

विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पूर्वोत्तर और देश की राजनीति के लिए अहम घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा कि मेघालय के लोकप्रिय और निर्वाचित विधायक अब बीजेपी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। रिजिजू ने सभी आठ विधायकों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि उनका बीजेपी में आना पूर्वोत्तर की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव है।

किरेन रिजिजू बोले- पीएम के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के विकास से प्रभावित हैं विधायक

रिजिजू के मुताबिक, इन विधायकों ने पिछले करीब 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर और मेघालय में हुए विकास और बदलाव को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जुड़ाव और इलाके में विकास की राजनीति पर बीजेपी के जोर का भी इन नेताओं पर असर पड़ा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है।

आठ विधायकों के एक साथ बीजेपी में शामिल होने से मेघालय में पार्टी का राजनीतिक आधार बढ़ा है। अब इन नेताओं के बीजेपी में आने के बाद राज्य की आने वाली राजनीति और विधानसभा के समीकरणों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

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उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को चुनाव होगा। इसके एक हफ्ते बाद 23 अक्टूबर को विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के लिए भी मतदान होना है। इन चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच सीटों का गणित और गठबंधन की ताकत देखने को मिलेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक