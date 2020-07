7th Pay Commission, 7th CPC Latest News in Hindi Today 2020: कोरोना वायरस संकट की वजह से हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA: Dearness Allowance) पर भी कैंची चला दी गई है। सूबे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली BJP सरकार के कर्मचारियों को बकाया रकम नहीं मिलेगी। छह जुलाई को राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए “Freezing of Dearness Allowance to Haryana Government employees and Dearness Relief to Haryana Government pensioners at current rates till July, 2021” नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सरकारी के कर्मचारियों के डीए और पेशंनभोगियों के डियरनेस रिलीफ (DR) पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी गई है।

नोटिस के अनुसार, “यह फैसला लिया गया है कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली डीए की अतिरिक्त किस्त और पेंशन भोगियों को डीआर, जो कि एक जनवरी, 2020 से बकाया है, उसे नहीं चुकाया जाएगा।” हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है, “मौजूदा दर 17 फीसदी पर दिया जा रहा डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ क्रमशः राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता रहेगा।”

सरकारी नोटिस के मुताबिक, “सरकार जब भी डीए और डीआर की की आगे की किस्तों (जो 1 जुलाई, 2021 से बकाया होंगी) को जारी करने का फैसला लेगी, उनके लिए डीए और डीआर की प्रभावी दर वही होगी, जो 1 जनवरी, 2020 से 1 जनवरी 2021 के बीच की होगी। बकौल नोटिस, “1 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून 2021 के समयकाल का एरियर भी नहीं चुकाया जाएगा।”

चंद दिन पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले सभी छह भत्ते खत्म कर दिए थे। इससे पहले, कर्मचारियों और शिक्षकों को दिए जाने वाले छह श्रेणियों के भत्तों की पेमेंट पर एक साल तक के लिए रोक लगा दी गई थी। यूपी सरकार ने इसके साथ ही कुछ और भत्तों को भी खत्म कर दिया था, जिसमें सचिवालय के सभी विभागों में लोगों का ई-गर्वनेंस के लिए प्रमोशन किया जाता था।

