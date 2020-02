7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, 7th Pay Commission News in Hindi: Centre for Cultural Resources and Training (CCRT) ने अकाउंट ऑफिसर के चार पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। CCRT ने Group ‘B’ में PB-2 पे स्केल के लिए विज्ञापन भी निकाला है। इन चारों पदों के लिए पे स्केल 9300 से 34800 रुपए के बीच का होगा, जिसके साथ 4600 रुपए का GP (ग्रेड पे) भी होगा।

ये पे स्केल सातवें वेतन आयोग में लेवल 7 के तहत आता है। बता दें कि CCRT भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता और काम करता है। CCRT संबंधी भर्ती, आवेदन प्रक्रिया और योग्यता आदि की जानकारी के लिए CCRT की वेबसाइट- www.ccrtindiaculture.nic.in चेक की जा सकती है।

आप इसके अलावा Ministry of Culture, Government of India की साइट- www.indiaculture.nic.in पर इस बारे में जानकारी पा सकते हैं। फरवरी 2020 के रोजगार समाचार (Employment News) में 8 से 14 पन्ने के बीच आपको इन वैकेंसियों से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी।

वहीं, Central Reserve Police Force (CRPF) में भी 1412 पद खाली हैं। ये आवेदन Head Constable Vacancy 2020 के तहत मांगे गए हैं, जिनमें 12वीं पास अभ्यर्थी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों को इन पदों के लिए 06 March 2020 से पहले या फिर इस तारीख तक आवेदन भेजना होगा। और, इन नौकरियों के लिए जॉब लोकेशन देश में कहीं भी हो सकती है।

CRPF Head Constable Recruitment 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख सात फरवरी, 2020 है, जबकि ऑनलाइन आवेदन देने की आखिरी डेट छह मार्च, 2020 है। इन भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा 19 अप्रैल 2020 को होगी। सीआरपीएफ के मुताबिक, कुल 1412 Head Constable की वैकेंसियों में से 1331 सीटें पुरुषों के लिए हैं, जबकि शेष 81 महिलाओं

के लिए हैं।

इसी बीच, दादरा और नगर हवेली प्रशासन (Administration of Dadra & Nagar Haveli) ने Public Works Department (Building, Road and Irrigation Division) में Executive Engineer (Civil) के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इस सरकारी नौकरी के लिए 67,700 रुपए की आकर्षक सैलरी दी जाएगी। हालांकि, यहां केवल तीन ही वैकेंसियां हैं और आवेदन जमा कराने की आखिरी डेट 17 फरवरी, 2020 है।

