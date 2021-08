आजादी का उत्सव मनाने के लिए सज गया है लालकिला। प्रधानमंत्री मोदी पहले राजघाट जाएंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चढ़ाएंगे। इसके बाद वह लालकिले पर पहुंचेंगे।

Delhi | Preparations underway for the national flag hoisting ceremony at Red Fort later today on the occasion of India's 75th #IndependenceDay pic.twitter.com/mxsWuf8lTi