ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक 72 वर्षीय आदिवासी महिला राज्य सरकार से आवास नहीं के कारण पिछले तीन साल से शौचालय में रह रही है। इस महिला की पहचान द्रौपदी बेहरा के रूप में हुई है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपने पोते और बेटी सहित अपने परिवार के साथ वहां रह रही है। महिला शौचालय के अंदर खाना बनाती है और उसी के अंदर सोती भी है। महिला का पूरा परिवार बाहर सोता है। इस शौचालय का निर्माण कनिका ग्राम प्रशासन द्वारा कराया गया है।

महिला घर का कर रही इंतेजार: महिला ने इस मुद्दे को अधिकारियों के समक्ष उठा चुकी है जिसके बाद उसे एक आवास प्रदान करने का वादा किया गया था। हालांकि, उसने समाचार एजेंसी को बताया कि वह अभी भी अपने घर के लिए इंतजार कर रही है। किसी तरफ से घर देनें का अभी कोई आश्वसन नहीं दिया गया है।

Odisha: A 72-year-old widowed tribal woman, Draupadi Behera has been living in a toilet for the last 3 years in Mayurbhanj. Budhuram Puty, Sarpanch says, “I have no power to build a house for her. If a house comes through any of the schemes, we will provide it to her”. (9.12.19) pic.twitter.com/CzJq988SQn

