’72 Hoorain… हमले के बाद जन्नत नसीब होगी’, कितना सच कितना फसाना? इस्लामिक स्कॉलर से सीधी बात

क्या सही में 72 हूरे जैसी कोई मान्यता है? क्या इस्लाम में इस 72 हूरे का कही कोई जिक्र है? क्या कुरान इस 72 हूरे के बारे में कुछ बताता है?

72 HOORAIN की पूरी सच्चाई

आतंकवाद से कौन सा देश पीड़ित नहीं है, कितनों ने अपनी इस वजह से जान गंवाई है। हमला होता है, उस पर प्रतिक्रिया होती है और अशांति का दौर बढ़ता चला जाता है। लेकिन कभी सोचा है इस आतंकवाद को मोटिवेशन कहा से मिलता है? अब इसी सवाल पर एक फिल्म आई है, नाम है- 72 Hoorain। फिल्म में बताया गया है कि आतंकियों को हमला करने के लिए 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हमला करोगे, तुम्हें शहादत मिलेगी और फिर तुम 72 हूरों से जन्नत में मिलोगे। अब फिल्म को लेकर बवाल है, उसके अपने कारण हैं, लेकिन सवाल कुछ और है। क्या सही में 72 हूरे जैसी कोई मान्यता है? क्या इस्लाम में इस 72 हूरे का कही कोई जिक्र है? क्या कुरान इस 72 हूरे के बारे में कुछ बताता है? अब इन तमाम सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन जो इस्लाम की जानकारी रखते हैं, जिन्होंने कई सालों तक इस पर रिसर्च की है, हमने उनसे सीधी बात की। दो इस्लामिक स्कॉलर्स से इस मुद्दे पर विस्तार से बात की गई। असल में हूर का मतलब होता है- एक सुंदर लड़की जो आपको जन्नत में तोहफे के तौर पर मिलती है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जन्नत में आपकी हर इच्छा पूरी होती है। जो आपको चाहिए, वो मिलता है। जैसे स्वर्ग को लेकर कहा गया है कि वो एक सपनों की दुनिया होगी, उसी तरह जन्नत भी वही जगह है। जो असल जिंदगी में आपको नहीं मिल पाता, जन्नत में सब मिलता है। इस बारे में इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मुहिउद्दीन गाज़ी कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद ने कहा है कि जो जिहाद करेगा, जो जिहाद करते हुए शहीद हो जाएगा, उसे 22 हूरे मिलेंगी AS A REWARD। कुछ हबीजों में इस बात का जिक्र किया गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों ने जिहाद और आतंकवाद को एक समझ लिया है। ये दो अलग चीजें हैं। WORD OF PROPHET साफ कहता है कि जो आतंकवाद फैलाएगा, वो गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, और अगर ये सब करते हुए वो मारा जाता है, तो ये बुरे आदमी की मौत होगी। उसको किसी तरह का REWARD नहीं दिया जाएगा, बुरे आदमी के लिए सिर्फ नर्क है, स्वर्ग नहीं। डॉ मुहिउद्दीन गाज़ी, इस्लामिक स्कॉलर अब इस बयान से एक बात साफ होती है, हूरों का जिक्र किया गया है, लेकिन अच्छे कामों के साथ, आतंकवाद के साथ नहीं। लेकिन फिर भी जो हमले करते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं, उनका एक ही तर्क रहता है कि उन्हें ऐसा कर जन्नत नसीब होगी। उस जन्नत में जाने के लिए वो मासूम लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब इन तर्कों पर जब हमने दूसरे इस्लामिक स्कॉलर अबुल आला सुब्हानी से बात की, तो उन्होंने दो टूक कहा कि ये पूरी थ्योरी की गलत तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुरान या फिर इस्लाम के किसी भी दूसरे ग्रंथ में हिंसा की कोई बात नहीं की गई है। इस्लामिक स्कॉलर अबुल आला सुब्हानी कहते हैं कि जो लोग भी ये चीज कहते हैं कि 72 हूरे मिलेंगी या जन्नत नसीब होगी, वो सब गलत है। ये तो साधारण सी बात है हिंसा करने से आपको जन्नत मिलेगी या जहानम? मतलब धरती पर आप इंसानों का सुकून खत्म करोगे, तो आगे वाली दुनिया में सुकून कैसे मिल सकता है। हमारे इस्लाम में तो एक किस्सा है, कहा जाता है कि एक बिल्ली को औरत ने भूखा रहा, उस बिल्ली की मौत हो गई, हमारे जो पैगंबर हैं, उन्होंने कहा वो औरत जाहनम में जाएगी। यानी कि इस्लाम इन बातों को लेकर काफी Sensitive है।

