राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक हिस्ट्रीशीटर की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। जगदंबा नगर इलाके में बुधवार को विजय बाजिया नाम के हिस्ट्रीशीटर को कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में हत्या की वजह सात साल पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनीश गोल्या (21), कमलेश गोल्या (23), दिनेश चौधरी (23) और युवराज चौधरी (23) के रूप में हुई है। चारों जयपुर ग्रामीण के जोबनेर थाना क्षेत्र के तिबरिया गांव के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने विजय की हत्या की साजिश अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रची थी।

पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बनाया ‘7007’ गैंग

पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब सात साल पहले अनीश गोल्या के पिता कैलाश गोयल की हत्या हुई थी। इस मामले में मृतक विजय बाजिया की कथित भूमिका बताई जा रही है। इसी रंजिश के चलते अनीश ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बनाया था, जिसका नाम ‘7007’ रखा गया था। बताया जा रहा है कि इस गैंग का मकसद अपने पिता की हत्या का बदला लेना था।

पहले से खरीदी थी कुल्हाड़ी, कार से किया पीछा

जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण के मुताबिक, 11 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि जगदंबा नगर के रावण गेट के पास कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

घायल विजय को इलाज के लिए करधनी स्थित डिफेंस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को कानवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।

पुलिस की जांच के अनुसार, घटना वाले दिन विजय और अनीश के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इसके बाद अनीश ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर विजय पर हमला करने की योजना बनाई। आरोपियों ने वारदात से पहले ही कुल्हाड़ी खरीद ली थी।

गाड़ी में टक्कर मारकर रोका रास्ता, फिर कुल्हाड़ियों से किया हमला

पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपी एक कैंपर गाड़ी में सवार होकर विजय की कार का पीछा कर रहे थे। उन्होंने उसकी कार को टक्कर मारी और रास्ता रोक दिया। इस दौरान विजय की गाड़ी खराब हो गई। वह कार से उतरकर जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा किया।

इसके बाद चारों ने विजय पर कुल्हाड़ियों से कई बार हमला किया। हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। पुलिस हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं का भी पता लगा रही है।

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