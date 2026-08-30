नेपाल में आई भीषण बाढ़ की वजह हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर/बर्फ और चट्टानों का अचानक खिसकना था। बर्फ के चट्टानों या ग्लेशियर के खिसकने से भोटेकोशी नदी में अचानक पानी का प्रवाह बढ़ गया और फिर बाढ़ का पानी और मलबे नेपाल में तबाही मचा दी। इस त्रासदी के बाद अब दुनियाभर के वैज्ञानिक उन ग्लेशियर की पहचान में जुट गए हैं जो भविष्य में इस तरह की तबाही मचा सकते हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी 67 झीलों की पहचान की गई है जो जोखिम से भरी हैं और भविष्य में नेपाल जैसी त्रासदी को अंजाम दे सकती हैं।

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी पुष्पेंद्र राणा ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में 67 जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों की पहचान की गई है। इनमें दूर-दराज और ऊंचे इलाकों की कई झीलें शामिल हैं। इनमें से 4 झीलों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग अर्ली वॉर्निंग सिस्टम लगाने पर काम कर रहा है।

4 झीलें मचा सकती हैं तबाही

पुष्पेंद्र राणा के मुताबिक, यह चार झीलें किन्नौर और लाहौल-स्पीति में हैं। राज्य सैटेलाइट इमेजरी और दूसरे साइंटिफिक डेटा का इस्तेमाल करके इन झीलों की पहचान की गई है और आपदा प्रबंधन विभाग इन झीलों पर विशेष नजर रखे हुए है। पुष्पेंद्र राणा के मुताबिक, जिन झीलों को आइडेंटिफाई किया गया है वह उस श्रेणी की हैं जो ग्लेशियल के फटने के बाद बाढ़ का खतरा पैदा कर सकती हैं।यह सेंसर लगाने और दूर-दराज की जगहों से रियल-टाइम डेटा भेजने के लिए टेक्निकल सॉल्यूशन भी ढूंढ रहा है, जहां पारंपरिक कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद नहीं हैं।

इन झीलों से खतरा कितना है?

पुष्पेंद्र राणा ने ANI को बताया कि इतनी बड़ी संख्या में रिस्की झीलों की पहचान होना वाकई चिंता की बात है, खासकर इसलिए क्योंकि हिमालय में हाल की आपदाओं ने दिखाया है कि भारी बारिश की चेतावनी के बिना भी ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। राणा के मुताबिक, हमने 67 ऐसी झीलों की पहचान की है जो स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज में हैं। इन झीलों एरिया 10 हेक्टेयर से अधिक है। हम सैटेलाइट और दूसरे डेटा के जरिए उनका एनालिसिस कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि उनमें ऐसी कोई स्थिति बन रही है या नहीं।

दुर्गम इलाकों में निगरानी रख पाना काफी मुश्किल

राणा ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में हाल की घटनाओं ने सिर्फ बारिश के अनुमान के आधार पर ऐसी घटनाओं का अनुमान लगाने थोड़ा मुश्किल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य ऐसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढ रहा है जिससे कमजोर झीलों की लगातार निगरानी की जा सके, खासकर उन झीलों की जो दुर्गम इलाकों में हैं। राणा ने कहा, “जब तक हम इस पर आगे बढ़ने का कोई नया तरीका नहीं ढूंढ लेते, हम उनके बारे में असरदार कदम नहीं उठा पाएंगे।”

नेपाल में आई बाढ़ की वजह क्या थी?

हिमाचल प्रदेश में जिन 67 ग्लेशियल झीलों की पहचान आपदा प्रबंधन ने की है वह चिंताजनक इसीलिए है क्योंकि नेपाल में जो बाढ़ आई है उसकी वजह ऐसी ही झीलें हैं। नेपाल में आई बाढ़ सामान्य बारिश की वजह से नहीं थी बल्कि इसकी वजह हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर/बर्फ और चट्टानों के अचानक ढहने से आया बड़ा मलबा प्रवाह थी। इससे भोटेकोशी नदी में अचानक बहुत ज्यादा पानी और मलबा पहुंचा और फ्लैश फ्लड आ गई। इस त्रासदी में 750 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

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नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की मुश्किलों को याद करते हुए विशाखापत्तनम के एक तीर्थयात्री ने याद किया कि काठमांडू से तीन घंटे का सफर करने के बाद जब वे चाय पीने के लिए रुके, तो उन्हें पता चला कि उनसे आधे घंटे पहले निकली दो बसें बह गई थीं। घटना के सदमे पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद ऐसी मुसीबत से प्रभावित होंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…