West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को दावा किया कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 275 विधायकों का समर्थन मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए 64 विधायक भी उनका समर्थन करेंगे।

बारानगर में चोरबागान भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने दावा करते हुए कहा, “अगर कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है, तो हमें 275 विधायकों का समर्थन मिलेगा। विपक्ष की बेंच पर बैठे 64 विधायक मेरे पक्ष में हाथ उठाने का इंतजार कर रहे हैं।”

कुणाल घोष ने किया पलटवार

इस बीच, शुभेंदु अधिकारी के बयान पर ममता समर्थक खेमे के नेता और विधायक कुणाल घोष ने पलटवार किया है। उनका दावा है कि शुभेंदु की टिप्पणी ने विपक्षी खेमे में बीजेपी के ‘प्रॉक्सी’ के रूप में बागी गुटों का इस्तेमाल करने के आरोपों को और मजबूत कर दिया है। कुणाल घोष ने गुप्त मतदान के जरिए विश्वास मत को भी चुनौती दी है। उनका दावा है कि अगर मतदान गुप्त मतदान के जरिये होता है, तो भाजपा के भीतर ही फूट पड़ सकती है।

सीपीआईएम ने की आलोचना

सीपीआईएम ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी की आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि अगर विपक्ष के खेमे के 64 विधायक मुख्यमंत्री के लिए वोट देने का इंतजार कर रहे हैं, तो वे वास्तव में विपक्ष नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी का यह बयान लोकतंत्र पर हमला है।

बीजेपी ने चुनावों में कितनी सीटें जीती थीं?

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के हालिया चुनावों में बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर तृणमूल के 15 साल के शासन का अंत किया। तृणमूल कांग्रेस की सीटों की संख्या घटकर 80 रह गई। बाद में, रेजिनगर उपचुनाव में जीत के साथ बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़कर 209 हो गई। नतीजतन, मुख्यमंत्री के दावे के अनुसार, अगर बीजेपी को 66 और विधायकों का समर्थन मिल जाता है, तो उसकी सीटों की संख्या 275 तक पहुंच जाएगी।

तृणमूल के बागी दल ने बीजेपी के साथ खड़े होने के दावों को खारिज किया

दूसरी ओर, तृणमूल के बागी गुट ने बीजेपी को समर्थन देने की अटकलों को खारिज कर दिया है। गुट के सदस्य और रघुनाथगंज विधायक अखरुज्जमान ने दावा किया है कि बीजेपी का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उनके अनुसार, उन्होंने अतीत में बीजेपी का विरोध किया है और भविष्य में भी यही रुख अपनाएंगे।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बुधवार को चोरबागान भगदड़ में मारे गए 19 लोगों में से एक प्रिया समद्दार के नॉर्थ 24 परगना जिले के न्यू बैरकपुर इलाके स्थित घर पर गए और उनके परिवार से मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान परिजनों को 25 लाख रुपये के मुआवजे की राशि सौंपी। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर इस घटना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…