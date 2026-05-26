ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से होर्मुज जलमार्ग से कच्चे तेल का व्यापार बाधित हो गया जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला। भारत अपनी जरूरत का करीब 88 प्रतिशत तेल आयात करता है। तेल आयात में आ रही बाधा और दाम में बढ़ोतरी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से अपील की कि वो सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करे, पेट्रोल-डीजल को बचाने की कोशिश करे।

पीएम मोदी की अपील के बाद सार्वजनिक परिवहन के अभाव और निजी वाहनों पर बढ़ती निर्भरता पर बहस चल पड़ी। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना ही इस समस्या का ठोस समाधान है। निजी वाहनों की बढ़ती संख्या आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता बढ़ाती है।

जनसत्ता अपनी विशेष सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ में आपको बताएगा कि देश में कितने परिवारों के पास अपनी गाड़ी है, राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति है, लोग सार्वजनिक परिवहन का कितना इस्तेमाल करते हैं और बढ़ती गाड़ियों के बीच ईंधन की मांग कितनी तेजी से बढ़ रही है।

नीचे दिख रहे इंफोग्राफिक में आपको देश में हो रही वाहन बिक्री से लेकर अलग-अलग राज्यों की पेट्रोल खपत तक, सबकुछ पता चलेगा। सिर्फ एक क्लिक करते ही सारा डेटा आपके सामने होगा –

Aankade Bolte Hain हर मिनट बिक रहे 54 वाहन — कहां से आएगा इतना ईंधन? भारत में वाहन और ईंधन का पूरा आंकड़ा | वित्त वर्ष 2025-26 कुल वाहन बिक्री 2026 2.83 Cr 54 प्रति मिनट दोपहिया बिक्री 2.17 Cr सबसे बडा सेगमेंट पेट्रोल खपत/दिन 130 ML मिलियन लीटर आयात निर्भरता 88% कच्चा तेल विदेश से वाहन बिक्री राज्यवार पेट्रोल खपत दिल्ली सभी दोपहिया पैसेंजर कमर्शियल सेगमेंट-वार वाहन बिक्री 2025-26 (SIAM डेटा) 1 दोपहिया वाहन 76.7% यूनिट 2.17 Cr 2 पैसेंजर व्हीकल 16.4% यूनिट 46.43 L 3 कमर्शियल वाहन 3.8% यूनिट 10.80 L 4 तीन पहिया 3.0% यूनिट 8.36 L पैसेंजर व्हीकल में ईंधन-वार हिस्सेदारी 52.6% पेट्रोल 24.61 लाख यूनिट 21.7% CNG तेजी से बढ रहा 18.4% डीजल घट रही हिस्सेदारी 4.6% इलेक्ट्रिक (EV) बढ रहा बाजार 2.7% हाइब्रिड नई श्रेणी 88% कच्चा तेल आयात 15 लाख Cr रु/वर्ष ऐतिहासिक वृद्धि — वाहन प्रति 1000 लोग (Data For India) 1981 से 2022 तक कुल वाहन 8 से 248 — यानी 3000% से ज्यादा बढोतरी। दोपहिया 4 से 185 हुए (4500% वृद्धि), कार-जीप-टैक्सी 2 से 34 (1600% वृद्धि)। साल कुल वाहन दोपहिया कार/जीप/टैक्सी मालवाहक बस 1981 8 4 2 1 0 1991 24 16 3 2 0 2001 51 36 7 3 1 2011 112 81 15 6 1 2022 248 185 34 11 2 * आंकडे प्रति 1000 लोग पर हैं | स्रोत: Data For India, SIAM शीर्ष राज्य — दोपहिया बिक्री 2025-26 1 उत्तर प्रदेश नं. 1 सबसे ज्यादा 2 महाराष्ट्र नं. 2 3 तमिलनाडु नं. 3 4 गुजरात नं. 4 5 कर्नाटक नं. 5 शीर्ष राज्य — पैसेंजर व्हीकल (कार/SUV) बिक्री 2025-26 1 महाराष्ट्र नं. 1 सबसे बडा बाजार 2 उत्तर प्रदेश नं. 2 3 गुजरात नं. 3 4 कर्नाटक नं. 4 5 तमिलनाडु नं. 5 कमर्शियल वाहन — शीर्ष राज्य 1 महाराष्ट्र 1.61 L यूनिट 2 गुजरात नं. 2 3 तमिलनाडु नं. 3 4 उत्तर प्रदेश नं. 4 5 कर्नाटक नं. 5 राज्यवार कार और दोपहिया स्वामित्व (% परिवार) राज्य / UT कार (% परिवार) दोपहिया (% परिवार) गोवा 42.42% 89.97% चंडीगढ 41.86% 76.76% लद्दाख 21.91% 34.68% केरल 24.75% 65.28% नागालैंड 25.45% 18.75% Punjab 19.74% 82.05% हिमाचल प्रदेश 19.22% 29.26% जम्मू-कश्मीर 20.06% 30.03% पुडुचेरी 9.57% 85.09% दिल्ली 11.54% 60.41% हरियाणा 14.90% 74.82% उत्तर प्रदेश 3.79% 67.77% राजस्थान 9.90% 66.88% मध्य प्रदेश 5.69% 74.30% महाराष्ट्र 9.54% 63.98% गुजरात 14.14% 72.31% कर्नाटक 8.95% 74.11% तमिलनाडु 5.80% 73.92% असम 4.48% 39.84% बिहार 1.12% 41.34% आंध्र प्रदेश 1.92% 61.86% उत्तराखंड 10.54% 55.80% झारखंड 2.68% 55.56% ओडिशा 2.71% 47.18% छत्तीसगढ 4.77% 66.72% मिणिपुर 16.30% 64.80% मिजोरम 18.79% 77.84% मेघालय 11.12% 19.00% त्रिपुरा 3.33% 36.47% अरुणाचल प्रदेश 23.93% 61.20% सिक्किम 18.31% 9.64% तेलंगाना 5.19% 67.04% अंडमान-निकोबार 13.03% 49.40% दादरा एवं नगर हवेली 11.77% 54.58% लक्षद्वीप 1.48% 69.78% * Census/NFHS आधारित डेटा वैश्विक तुलना — प्रति 1000 लोग देश कार दोपहिया अमेरिका 575 27 जर्मनी 580 58 ऑस्ट्रेलिया 575 36 UK 487 20 जापान 497 82 रूस 348 16 ब्राजील 287 148 मेक्सिको 284 53 चीन 193 57 सिंगापुर 118 25 थाईलैंड 158 309 इंडोनेशिया 68 455 भारत 34 185 म्यांमार 11 110 श्रीलंका 39 264 दक्षिण अफ्रीका 123 6 केन्या 25 44 पाकिस्तान 18 114 फिलीपींस 20 69 बांग्लादेश 5 30 भारत में कार बेहद कम, दोपहिया बेहद ज्यादा — यह “दोपहिया-आधारित परिवहन” देश की पहचान है। टॉप 10 राज्य — पेट्रोल खपत हिस्सेदारी 1 उत्तर प्रदेश 12.1% 2 महाराष्ट्र 10.9% 3 तमिलनाडु 8.8% 4 कर्नाटक 7.6% 5 गुजरात 6.8% 6 राजस्थान 5.1% 7 मध्य प्रदेश 4.9% 8 केरल 4.7% 9 तेलंगाना 4.5% 10 आंध्र प्रदेश 4.1% ये 10 राज्य मिलकर भारत की कुल पेट्रोल खपत का 69% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। भारत में प्रतिदिन ईंधन खपत (PPAC) पेट्रोल खपत / दिन 130 मिलियन लीटर (ML) डीजल खपत / दिन 290-300 मिलियन लीटर — पेट्रोल से 2x सालाना पेट्रोल खपत 47.5 बिलियन लीटर/वर्ष कुल पेट्रोलियम खपत 2025-26 25.29 करोड मीट्रिक टन (रिकॉर्ड) तेल आयात — भारत की निर्भरता कच्चा तेल आयात निर्भरता 88% तेल आयात पर खर्च (2024-25) 15 लाख करोड रु. कुल आयात बिल में हिस्सा ~25% 10% बचत से फायदा 1.5 लाख Cr रु. स्रोत: PPAC | AutoPunditz | पेट्रोलियम मंत्रालय दिल्ली — वाहन और परिवहन की तस्वीर 2025-26 दिल्ली में कुल वाहन 87.61 लाख वाहन पिछले साल की तुलना में बढोतरी +7.93% 2024-25 में 81.18 लाख थे वाहन घनत्व 522 प्रति 1000 लोग पिछले वर्ष घनत्व 484 प्रति 1000 लोग हर दूसरे दिल्लीवासी के पास अपनी गाडी — 1000 में से 522 लोगों के पास प्राइवेट वाहन दिल्ली में 11.54% परिवारों के पास कार, 60.41% के पास दोपहिया वाहन है डीटीसी बस बेडा — मार्च 2026 (कुल 6,100 बसें) AC इलेक्ट्रिक बसें (12 मीटर) 2,750 AC इलेक्ट्रिक बसें (9 मीटर) 1,588 बिना AC CNG बसें 1,002 AC CNG बसें 760 सरकार प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढा रही है — कुल 4,338 बसें अब इलेक्ट्रिक हैं। दिल्ली बनाम अन्य शहर — वाहन घनत्व तुलना 1 दिल्ली 522 / 1000 2 चंडीगढ ~440 / 1000 3 राष्ट्रीय औसत ~248 / 1000 स्रोत: दिल्ली आर्थिक समीक्षा 2025-26 | DTC | PTI स्रोत: SIAM | PPAC (पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल) | Data For India | दिल्ली आर्थिक समीक्षा 2025-26 | DTC | AutoPunditz | वित्त वर्ष 2025-26 Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

ऊपर दिए गए उस विस्तृत ग्राफिक से एक बात स्पष्ट है- भारत तेजी से मोटराइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। हर साल सड़क पर करोड़ों नई गाड़ियां उतर रही हैं, दोपहिया से लेकर कारों तक की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इसके साथ-साथ पेट्रोल-डीजल की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। चिंता की बात यह है कि अभी भी निजी वाहनों पर निर्भरता ज्यादा है।

ऐसे में सवाल यही है कि अगर गाड़ियां इसी तरह से सड़कों पर उतरती रहीं, इनकी संख्या पर लगाम नहीं लगी तो भारत की ऊर्जा जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यह नहीं भूलना चाहिए कि देश पहले ही अपनी तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात कर रहा है। ऐसे में बढ़ती गाड़ियां सिर्फ ट्रैफिक या प्रदूषण के लिहाज से एक चुनौती नहीं है बल्कि अब एक आर्थिक बोझ का कारण भी बन गई हैं।

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