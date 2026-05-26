ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से होर्मुज जलमार्ग से कच्चे तेल का व्यापार बाधित हो गया जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला। भारत अपनी जरूरत का करीब 88 प्रतिशत तेल आयात करता है। तेल आयात में आ रही बाधा और दाम में बढ़ोतरी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से अपील की कि वो सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करे, पेट्रोल-डीजल को बचाने की कोशिश करे।
पीएम मोदी की अपील के बाद सार्वजनिक परिवहन के अभाव और निजी वाहनों पर बढ़ती निर्भरता पर बहस चल पड़ी। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना ही इस समस्या का ठोस समाधान है। निजी वाहनों की बढ़ती संख्या आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता बढ़ाती है।
जनसत्ता अपनी विशेष सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ में आपको बताएगा कि देश में कितने परिवारों के पास अपनी गाड़ी है, राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति है, लोग सार्वजनिक परिवहन का कितना इस्तेमाल करते हैं और बढ़ती गाड़ियों के बीच ईंधन की मांग कितनी तेजी से बढ़ रही है।
नीचे दिख रहे इंफोग्राफिक में आपको देश में हो रही वाहन बिक्री से लेकर अलग-अलग राज्यों की पेट्रोल खपत तक, सबकुछ पता चलेगा। सिर्फ एक क्लिक करते ही सारा डेटा आपके सामने होगा –
|साल
|कुल वाहन
|दोपहिया
|कार/जीप/टैक्सी
|मालवाहक
|बस
|1981
|8
|4
|2
|1
|0
|1991
|24
|16
|3
|2
|0
|2001
|51
|36
|7
|3
|1
|2011
|112
|81
|15
|6
|1
|2022
|248
|185
|34
|11
|2
|राज्य / UT
|कार (% परिवार)
|दोपहिया (% परिवार)
|गोवा
|42.42%
|89.97%
|चंडीगढ
|41.86%
|76.76%
|लद्दाख
|21.91%
|34.68%
|केरल
|24.75%
|65.28%
|नागालैंड
|25.45%
|18.75%
|Punjab
|19.74%
|82.05%
|हिमाचल प्रदेश
|19.22%
|29.26%
|जम्मू-कश्मीर
|20.06%
|30.03%
|पुडुचेरी
|9.57%
|85.09%
|दिल्ली
|11.54%
|60.41%
|हरियाणा
|14.90%
|74.82%
|उत्तर प्रदेश
|3.79%
|67.77%
|राजस्थान
|9.90%
|66.88%
|मध्य प्रदेश
|5.69%
|74.30%
|महाराष्ट्र
|9.54%
|63.98%
|गुजरात
|14.14%
|72.31%
|कर्नाटक
|8.95%
|74.11%
|तमिलनाडु
|5.80%
|73.92%
|असम
|4.48%
|39.84%
|बिहार
|1.12%
|41.34%
|आंध्र प्रदेश
|1.92%
|61.86%
|उत्तराखंड
|10.54%
|55.80%
|झारखंड
|2.68%
|55.56%
|ओडिशा
|2.71%
|47.18%
|छत्तीसगढ
|4.77%
|66.72%
|मिणिपुर
|16.30%
|64.80%
|मिजोरम
|18.79%
|77.84%
|मेघालय
|11.12%
|19.00%
|त्रिपुरा
|3.33%
|36.47%
|अरुणाचल प्रदेश
|23.93%
|61.20%
|सिक्किम
|18.31%
|9.64%
|तेलंगाना
|5.19%
|67.04%
|अंडमान-निकोबार
|13.03%
|49.40%
|दादरा एवं नगर हवेली
|11.77%
|54.58%
|लक्षद्वीप
|1.48%
|69.78%
|देश
|कार
|दोपहिया
|अमेरिका
|575
|27
|जर्मनी
|580
|58
|ऑस्ट्रेलिया
|575
|36
|UK
|487
|20
|जापान
|497
|82
|रूस
|348
|16
|ब्राजील
|287
|148
|मेक्सिको
|284
|53
|चीन
|193
|57
|सिंगापुर
|118
|25
|थाईलैंड
|158
|309
|इंडोनेशिया
|68
|455
|भारत
|34
|185
|म्यांमार
|11
|110
|श्रीलंका
|39
|264
|दक्षिण अफ्रीका
|123
|6
|केन्या
|25
|44
|पाकिस्तान
|18
|114
|फिलीपींस
|20
|69
|बांग्लादेश
|5
|30
ऊपर दिए गए उस विस्तृत ग्राफिक से एक बात स्पष्ट है- भारत तेजी से मोटराइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। हर साल सड़क पर करोड़ों नई गाड़ियां उतर रही हैं, दोपहिया से लेकर कारों तक की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इसके साथ-साथ पेट्रोल-डीजल की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। चिंता की बात यह है कि अभी भी निजी वाहनों पर निर्भरता ज्यादा है।
ऐसे में सवाल यही है कि अगर गाड़ियां इसी तरह से सड़कों पर उतरती रहीं, इनकी संख्या पर लगाम नहीं लगी तो भारत की ऊर्जा जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यह नहीं भूलना चाहिए कि देश पहले ही अपनी तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात कर रहा है। ऐसे में बढ़ती गाड़ियां सिर्फ ट्रैफिक या प्रदूषण के लिहाज से एक चुनौती नहीं है बल्कि अब एक आर्थिक बोझ का कारण भी बन गई हैं।
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