देश भर में चल रही राजमार्ग की पांच सौ से अधिक परियोजनाएं तय समय सीमा से पीछे चल रही हैं। इन परियोजनाओं में सबसे अधिक परियोजना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। परियोजनाओं को वक्त पर पूर्ण नहीं कर पाने वाले ठेकेदारों पर केंद्र सरकार ने जुर्माना भी लगाया है लेकिन इसके बाद भी इन्हें पूर्ण नहीं किया जा सका है। हालत यह है कि जिन ठेकेदारों पर सरकार ने जुर्माना लगाया है, उनसे पूरा जुर्माना भी वसूल नहीं कर पाई है। हाल ही में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परियोजनाओं से संबंधित देश भर में बीते पांच साल से 527 परियोजनाएं लटकी हुई हैं। इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो समय सीमा तय की थी, वह काफी पहले पूरी हो गई है लेकिन अब तक ये आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। इन वजहों से कुछ स्थानों विशेषकर राज्यों के चौराहों के आसपास जाम होने की परेशानियां सामने आती हैं।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक काम पूरा नहीं होने की वजह से इन परियोजनाओं में समय – समय पर काम पूर्ण करने की आखिरी समय सीमा को भी बढ़ाया जा चुका है। इन परियोजनाओं में देरी होने की प्रमुख वजह भूमि अधिग्रहण, वैधानिक अनुमतियां, अतिक्रमण हटाने में देरी, कानून व्यवस्था संबंधित तकनीकी दिक्कतें रही हैं। इसके अतिरिक्त कोरोनाकाल के दौरान काम बंद रहना भी परियोजनाओं के अधूरी रहने की एक बड़ी वजह बताई गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों में ऐसी सबसे अधिक परियोजनाएं लटकी हुई हैं, उन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्य शामिल है। सरकार के मुताबिक अब तक तक देरी होने वाली परियोजनाओं के मामले में ठेकेदारों पर 2732 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है लेकिन इस जुर्माना राशि में से केवल 780 करोड़ ही सरकार ने वसूल किए हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि विलंबित परियोजना में लागत वृद्धि नहीं होती । यदि ठेकेदार की वजह से देरी होती है, तो अनुबंध शर्ताें के हिसाब से मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार की गड़बड़ी की वजह से परियोजना में देरी होती है तो इसके लिए ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाता है। योजनाओं की निगरानी के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इसमें भूमिराशि पोर्टल और जमीन अधिग्रहण के लिए जीआइएस आधारित भूमि अधिग्रहण पोर्टल और परिवेश पोर्टल शुरू किया है ताकि इनकी मदद से परियोजनाओं की निगरानी की जा सके। इन पहल की मदद से तीन साल और उससे अधिक समय सीमा वाली परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है ताकि इन्हें जनता के लिए जल्द से जल्द उपलब्ध कराया सके।

सरकार के मुताबिक देरी होने वाली परियोजनाओं के मामले में ठेकेदारों पर 2732 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है लेकिन इस जुर्माना राशि में से केवल 780 करोड़ ही सरकार ने वसूल किए हैं।

परियाजनाओं में देरी होने की प्रमुख वजह भूमि अधिग्रहण, वैधानिक अनुमतियां, अतिक्रमण हटाने में देरी, कानून व्यवस्था संबंधित तकनीकी दिक्कतें रही हैं। कोरोनाकाल के दौरान काम बंद रहना भी।

वाराणसी को मिली ₹25,500 करोड़ की सौगात

केंद्र सरकार ने बुधवार को वाराणसी के लिए दो हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर कुल मिलाकर लगभग 25,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए वरुणा नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.22 किलोमीटर लंबे लिंक रोड के विकास को मंजूरी दी।