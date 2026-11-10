Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को 500 और 2000 रुपये के नोटों को बंद करने की मांग की। उनका तर्क है कि बड़ी नकदी वाले लेन-देन को खत्म करने से भ्रष्टाचार के चक्र को तोड़ने में मदद मिल सकती है और इससे संपत्ति सृजन और गरीबी उन्मूलन का काम आसान हो सकता है।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, “हम लगातार 24/7 काम कर रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव आते रहते हैं। चुनावों के दौरान यह कैसी स्थिति होती है? मैंने कई प्रयास किए हैं। मैंने ही डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव रखा था और एक रिपोर्ट भी सौंपी थी। उस समय भी मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था और अब मैं फिर से इसकी मांग करूंगा। हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। 500, 1,000 और 2,000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाने चाहिए।”

केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही रहने चाहिए- चंद्रबाबू नायडू

चंद्रबाबू नायडू ने आगे कहा, “केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही रहने चाहिए। अगर तकनीक सही हो, तो धन सृजन करना मुश्किल नहीं है और गरीबी मिटाना भी कठिन नहीं है। चूंकि हर जगह सिस्टम में कमियां हैं, इसलिए भ्रष्टाचार अलग-अलग रूपों में बना हुआ है। हमने इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है।”

Amaravati: Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu says, "We have been working 24/7, election after election. What is this situation during elections? I have made several efforts. I was the one who proposed digital currency and submitted a report. Even on that day, I… pic.twitter.com/3O8wu9tpqc — ANI (@ANI) November 10, 2026

सीएम नायडू का यह बयान नोटबंदी के फैसले के 10 साल पूरे होने के बाद आया है। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। सरकार ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा था कि इसका मकसद काले धन, जाली नोटों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है।

तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख ने आगे कहा कि वह इस प्रस्ताव के लिए जोर देना जारी रखेंगे। उनका तर्क है कि अगर तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी गहरी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है।

नायडू ने चुनावी राजनीति में बुनियादी बदलाव की भी वकालत की

चंद्रबाबू नायडू ने चुनावी राजनीति में बुनियादी बदलाव की भी वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव पैसे की ताकत के बजाय जनसेवा पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए ने चुनावों के दौरान नकद बांटने की प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश करके एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत की है। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी खर्च कम होने से चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनेंगे।

राजनीति का मतलब पैसा नहीं होना चाहिए- चंद्रबाबू नायडू

सीएम ने कहा, “हम यानी एनडीए ने राजनीति में एक नई परंपरा शुरू की है। राजनीति का मतलब पैसा नहीं होना चाहिए, इसे सेवा की भावना से किया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान पैसे बांटना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए इस प्रथा पर काफी हद तक रोक लगाने में सफल रहा है।

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले का 6.5 करोड़ रुपये की लागत से रेनोवेशन किया गया है। नई दिल्ली के जनपथ रोड स्थित इस बंगले को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ-साथ इसकी ऐतिहासिक पहचान को भी बरकरार रखा गया है। केंद्र सरकार की कंपनी NBCC (India) Ltd ने महज साढ़े तीन महीने में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…